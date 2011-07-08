حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قهرمانی تیم ایران در سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان ضمن بیان مطلب فوق افزود: به لطف خدا و دعای مردم موفق شدیم برای نخستین بار در تاریخ وزنه‌برداری عنوان قهرمانی جهان را در رده جوانان بدست آوردیم، همچنین از هشت ورزشکار اعزامی به مسابقات شش نفر آنها صاحب مدال‌های ارزشمند طلا، نقره و برنز شدند تا با توجه به این مسائل در رشته وزنه برداری تاریخ ساز شویم.

وی با تقدیر از عملکرد وزنه‌برداران کشورمان در این مسابقات اظهار داشت: مجید عسگری در وزن 56 کیلوگرم توانست پس از سال‌ها وزنه 150 کیلوگرمی را در حرکت دو ضرب بالای سر ببرد و ما را امیدوار کرد بعد از محمد نصیری در سبک وزن هم می‌توانیم وزنه‌بردار مدال‌آور داشته باشیم. البته او می‌توانست وزنه 155 کیلوگرمی را هم بالای سر ببرد که در آخرین لحظه آن وزنه از دستش افتاد.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با اشاره به اینکه وزنه‌برداران ایران در اوزان 56، 84 و 96 کیلوگرم رکوردهای بسیار خوبی را در این مسابقات زدند، ‌افزود: در دو سالی که هدایت فدراسیون وزنه‌برداری را برعهده دارم با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش شبانه روزی در اندیشه موفقیت وزنه‌بردان کشورمان در مسابقات بین المللی بوده‌ام.

وی تصریح کرد: برگزاری اردوهای مختلف، حمایت مسئولان سازمان تربیت بدنی و زحمات کوروش باقری باعث شد به هدف‌مان که موفقیت در مسابقات جهانی بود، دست یابیم. در این رقابت‌ها برای موفقیت در همه اوزان برنامه‌ریزی داشتیم و توانستیم بعد از سال‌ها در سبک وزن نیز صاحب مدال شویم.

رضازاده همچنین خاطرنشان کرد: بسیار امیدواریم همین جوانان در مسابقات جهانی فرانسه و از همه مهمتر رقابت‌های المپیک بتوانند برای کشورمان افتخارآفرینی کنند و مدال‌های ارزشمندی را بدست آورند.

وی با تاکید بر اینکه وزنه‌برداران تیم جوانان ایران با توجه به اینکه سن‌شان بین 18 و 19 سال است آینده بسیار درخشانی را پیش رو دارند، افزود: سعی داریم باتلاش، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب این وزنه‌برداران آینده‌دار را به بهترین شکل برای حضور در مسابقات بین‌المللی آماده کنیم و هرچه زودتر وزنه‌برداری ایران را به جایگاه واقعی‌اش در عرصه جهانی برسانیم.

رئیس فدراسیون وزنه برداری با تقدیر از محمد عباسی سرپرست وزارت ورزش و جوانان و سایر مسئولانی که با پیام‌های خود موفقیت تیم جوانان وزنه برداری ایران را تبریک گفتند، اظهار داشت: این مسئله انگیزه‌مان را دو چندان می‌کند تا با سعی و تلاش بیشتر وزنه‌برداران‌مان بتوانند در مسابقات بین‌المللی سکوهای قهرمانی را از آن خود کرده و زمینه سازی شادی مردم شوند.

وی همچنین اظهار داشت: در این مسابقات هشت وزنه بردار داشتیم که ضمن توجه ویژه‌ای که به آماده‌سازی آنها داشتیم، در بحث دوپینگی نبودن آنها هم دقت عمل به خرج دادیم زیرا پاک بودن ورزشکاران از همه چیز برای ما مهمتر است. در این مدت ماموران وادا از شش وزنه‌بردار ما آزمایش دوپینگ به عمل آورده‌اند که مشخص شده وزنه برداران ما پاک هستند.

رضازاده از نشست بسیار خوبی که با تاماش آیان در جریان برگزاری این رقابت‌ها داشت و ابراز خرسندی رئیس فدراسیون جهانی از عملکرد تیم‌های ایران در رده‌های نوجوان، جوانان و بزرگسالان در مسابقات آسیایی و جهانی خاطرنشان کرد: حضور تماشاگران به وزنه‌برداران ما روحیه داد و من از آنها تشکر می‌کنم. تشویق‌های آنها باعث دلگرمی وزنه‌برداران کشورمان شد و ترس در دل وزنه‌برداران حریف انداخت و در نهایت به موفقیت ما کمک کرد.

وی در مورد اعتراض کادر فنی تیم ملی به ناداوری که علیه کیا قدمی رخ داد، تاکید کرد: قدمی در حرکت سوم دوضرب، وزنه 207 کیلوگرم را بالای سر برد که در این شرایط مدال برنزش قطعی می‌شد اما دو داور از سه داور با دادن چراغ قرمز اعلام کردند خطایی از جانب وزنه‌بردار ما رخ داده است.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در پایان گفت: ما به این موضوع اعتراض کردیم و هیئت ژوری با بررسی این موضوع خطای بازیکن ما را تایید کردند، البته ما به این موضوع اعتقادی نداشتیم ولی به خاطر حساسیت مسابقه و اینکه روحیه کادر فنی و سایر ورزشکاران پایین نیاید سعی کردیم با این اتفاق کنار بیاییم.

در پایان سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان تیم ایران با هشت طلا، شش نقره و یک برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. چین با هفت طلا، یک نقره و یک برنز در رده دوم قرار گرفت و روسیه با سه طلا، شش نقره و هفت برنز در رده سوم ایستاد.