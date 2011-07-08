1100 فقره جواز تاسیس صنعتی در گلستان صادر شد

ناصر فخر موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد این میزان شغل سه هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.



رئیس سازمان صنایع و معادن نیز در این دیدارها گفت: دغدغه همه مسئولان و متولیان بخش صنعت و معدن ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری است.

وی اظهار داشت: کارآفرینان بخش صنعت و معدن شایسته قدردانی و تکریم هستند زیرا توسعه اقتصادی با ثبات، مرهون تلاش و کوشش ایشان است.

رئیس سازمان صنایع و معادن گفت: همایش بزرگداشت صنعت و معدن استان با هدف تکریم و تقدیر از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان گلستان برگزار شده است.