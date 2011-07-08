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۱۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

فخر موحدی:

1100 فقره جواز تاسیس صنعتی در گلستان صادر شد

1100 فقره جواز تاسیس صنعتی در گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس صنایع و معادن گلستان گفت: تاکنون هزار و 120 فقره جواز تاسیس صنعتی و معدنی در این استان صادر شده است که می تواند 27 هزار شغل ایجاد کند.

ناصر فخر موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد این میزان شغل سه هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 
رئیس سازمان صنایع و معادن نیز در این دیدارها گفت: دغدغه همه مسئولان و متولیان بخش صنعت و معدن ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری است.

وی اظهار داشت: کارآفرینان بخش صنعت و معدن شایسته قدردانی و تکریم هستند زیرا توسعه اقتصادی با ثبات، مرهون تلاش و کوشش ایشان است.
 
رئیس سازمان صنایع و معادن گفت: همایش بزرگداشت صنعت و معدن استان با هدف تکریم و تقدیر از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان گلستان برگزار شده است.
کد مطلب 1353916

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