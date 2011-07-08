برخورد قطار با واگن های حمل مازوت در اهواز/ 2 نفر کشته شدند

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت 22 پنج شنبه شب یک قطار باربری که از ماهشهر به سمت اهواز در حرکت بود ناگهان در مسیر خود با پنج واگن پارک شده حاوی سوخت مازوت مواجه می شود که به علت نداشتن کنترل به شدت با آنها برخورد می کند.

کوروش سبزعلی افزود: شدت برخورد به گونه ای بوده که باعث آتش گرفتن واگن های حمل مازوت می شود و در نتیجه باعث آسیب دیدن قطار مسافربری می شود.



وی ادامه داد: همین امر باعث می شود در این حادثه، دو نفر از کارکنان راه آهن در دم کشته شوند و یک نفر دیگر به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شود.



سبزعلی تصریح کرد: ماشین های امداد و نجات و آتش نشانی این سازمان به سرعت به محل اعزام شدند و آتش عظیم منطقه ناشی از احتراق مازوت را به سرعت مهار کردند و برای ایمنی بیشتر در محل مستقر شده اند.



وی عنوان کرد: مسئولان راه آهن بلافاصله به بازسازی خطوط آسیب دیده و جمع آوری واگن های آتش گرفته پرداختند.