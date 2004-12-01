شرفنامه، يادنامه دكتر شرف الدين خراساني

خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : "شرفنامه" عنوان اثري است كه اخيرا با پاس ياد و جايگاه علمي - فلسفي دكتر شرف الدين خراساني منتشر شده است. اين مجموعه در دو بخش گردآوري شده است: بخش اول به ياد دكتر شرف و بخش دوم مقالات .



در بخش اول كاظم موسوي بجنوردي به ياد دكتر شرف الدين خراساني، محمد جواد انواري نقشي از زندگي استاد، عنايت الله مجيدي فهرست آثار دكتر شرف الدين خراساني را نگاشته اند.



در بخش دوم اين مقالات منتشر شده است : شناخته، ناشناخته، ناشناختني / عبد الحسين آذرنگ؛ تدوين اسناد تاريخي عهد قاجار/ سيد علي آل دادود؛ حلواي ايران و حقوق ملتي/ ايرج افشار؛ منادهاي لايبنيتس و مسئله فعل ارادي / محمد جواد انواري؛ فقر و تبتل در عرفان يوهانس اكهارتوس :/ محمد ايلخاني ؛ اراده آزاد آفرينش / منوچهر پزشك ؛ اشراق گرايي ايرانيان از گذشته تا كنون / اكبر ثبوت ؛ پژواك مجموعه شعر از شرف الدين خراساني/ سيد محمد علي جمال زاده ؛ عشق و زيبايي در عرفان ابن عربي / نصرالله حكمت؛ مسائل ماهيت مجرد / علي اصغر حلبي؛ سنت در برابر تجدد/ رضا داوري؛ اشاره اي كوتاه به ليبراليسم/ عنايت الله رضا؛ مداحي و تصلف، مايه فساد و تباهي / سيد جعفر سجادي؛ هيولي - قوت، استعداد، طبيعت / سيد جعفر سجادي ؛ در آمدي به تصوف/ رضا سليمان حشمت؛ رساله الالواح العمادية شيخ اشراق سهروري / حسن سيد عرب؛ ادراك " بي چگونه " هنر/ محمد رضا شفيعي كدكني؛ گفتار در حقيقت هنر/ منوچهر صدوقي سها؛ ابوعبيد جوزجاني، شاگرد و مصاحب ابن سينا/ آزاده عباسي؛ آمال حكيم / سيد مصطفي محقق داماد؛ بررسي تطبيقي تعليقات فارابي و ابن سينا/ سيما نوربخش؛ اقتصاد نامه اوروك در قرنهاي پنجم الي ششم ق م / جواد نيستاني؛ مجموعه شعرهايي از شرف / شرف .