غرب باید درباره فروش سلاح شیمیایی به عراق پاسخ دهد

دکتر "رالف تراپ" کارشناس آلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن مخالفت با استفاده از سلاحهای شیمیایی آلمانی در طول هشت سال جنگ عراق علیه ایران گفت: شرکت های آلمانی و برخی دیگر از کشورهای غربی از جمله هلند در جریان این جنگ در زمینه تامین تسلیحات و سلاحهای شیمیایی برای عراق فعالیت می کردند که از نظر من آنها اقدامی غیر قانونی و از نظر اخلاقی غیر مسئولانه مرتکب شدند و باید پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شمار زیاد قربانیان ایرانی این سلاحها چه اقداماتی باید انجام شود اظهار داشت: از نظر سیاسی باید حکومتها خود را پایبند به قوانین و توافقات بین المللی در زمینه کاربرد سلاحهای شیمیایی بدانند تا در آینده دیگر شاهد چنین جریانات و اتفاقاتی نباشیم و از آن جلوگیری کنیم.

کارشناس سلاحهای شیمیایی در ادامه بر لزوم هماهنگیهای بیشتر، گسترش ارتباطات و بهبود روابط دو کشور آلمان و ایران برای کمک و رسیدگی عملی به قربانیان سلاحهای شیمیایی تاکید کرد. به گفته وی با شماری از شرکتهای فروشنده این سلاحها در اتحادیه اروپا برخورد شده اما این کافی نیست و باید موانع قانونی سختی برای مقابله با این اقدامات بوجود آید.

دکتر تراپ یادآور شد: هر چند در مورد ایران دیگر دیر شده اما موضوعی که در حال حاضر مطرح است تلاش برای ارائه راهکارهای عاقلانه در راستای جلوگیری از تکرار این مسئله است.

این کارشناس آلمانی در توجیه عدم برخورد دولت آلمان با شرکت هایی که از قوانین تخطی می کنند اظهار داشت: مشارکت این شرکت ها غیرقانونی و بدون مجوز دولت آلمان بوده، اما کنترل بیشتر بر صادرات و در نظر گرفتن تنبیهات و مجازات های مناسب برای چنین شرکتهایی ضروری است و برلین باید در این زمینه نظارت و کار بیشتری انجام دهد.

وی در پایان بر لزوم اطلاع رسانی در مورد پیامدهای سلاحهای شیمیایی و همکاری و عزم بین المللی برای مقابله جدی با تولید و استفاده از این سلاحها و مجازات خاطیان تاکید کرد.