پاسخهای رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد به اعتراضات کنکوریها

به گزارش خبرنگار مهر، برخی داوطلبان آزمون سراسری غیرپزشکی دانشگاه آزاد اعتراضاتی درباره سختی سئوالات و دور بودن حوزه های امتحانی با محل سکونتشان مطرح کردند.

اعتراضات داوطلبان به سختی سئوالات کنکور و پاسخ رئیس مرکز آزمون

عبدالله سجادی جاغرق - رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، علتی را برای سختی سئوالات مطرح نکرد اما درباره این انتقاد داوطلبان، تاکید کرد: در آزمون های سراسری سختی و آسانی معنی ندارد و این امر حتی در آزمونهای سازمان سنجش هم دیده می شود و اگر یک سئوال سخت است برای همه سخت به نظر می رسد نه تنها برای عده کمی.

وی در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال ممکن است 200 نفر در کنکور، زیست را 100 درصد بزنند اما در کنکور بعدی 50 نفر 50 درصد زیست را صحیح بزنند.

به گفته وی، سئوالات خیلی ساده امکان تمایز داوطلب مستعد و قوی را از داوطلب ضعیف فراهم نمی کند و لازم است در هر درس طیف مشخصی از سئوالات و با درجه های دشواری متفاوت در نظر گرفته شود.

سجادی جاغرق البته تاکید کرد: سئوالات در کنکور سراسری غیر پزشکی دانشگاه آزاد روانسنجی می شوند و هیچگونه حقی در قبال داوطلبان ضایع نمی کند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، با اعلام دریافت پیشنهادات و سئوالات داوطلبان کنکور سراسری از طریق سامانه روابط عمومی این مرکز به آدرس www.pubr-azmoon.com خطاب به داوطلبان اعلام کرد در صورتیکه داوطلبان نظری درباره سئوالات گروه های آزمایشی این کنکور دارند، به این سامانه مراجعه کنند و مطمئن باشند نظرات آنان تا آنجا اعمال می شود که حتی ممکن است در صورتی که تعداد داوطلبان در اعتراض به سئوال خاصی زیاد باشد آن سئوال حذف و نمرات آن تقسیم می شود.

وی تاکید کرد: قرنطینه قرائت پاسخنامه کنکور غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از فردا شنبه 18 تیرماه منتشر می شود.

برخی سئوالات از منابع مطرح نشده بود

عده ای از شرکت کنندگان کنکورغیرپزشکی دانشگاه آزاد تاکید می کردند که برخی سئوالات در گروه های آزمایشی از منابع مورد نظر مرکز آزمون مطرح نشده بود.

مرکز آزمون این دانشگاه، در پاسخ این داوطلبان اعلام کرد که منابع طراحی سئوالات آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در زمان ثبت نام و از طریق دفترچه راهنمای آزمون (صفحات 24و25) به اطلاع داوطلبان رسیده است و تمام سئوالات در چارچوب منابع اشاره شده طراحی شده است.

داوطلبان می توانند در صورت وجود ابهام در مورد منبع طراحی سئوال دلایل خود را از طریق پایگاه روابط عمومی به آدرس www.pubr-azmoon.com به مرکز آزمون منعکس تا در اسرع وقت رسیدگی و پاسخ داده شود.

عدم انطباق حوزه های امتحانی با محل سکونت داوطلبان

برخی دیگر از داوطلبان نسبت به عدم انطباق حوزه های امتحانی با محل سکونت خود اعتراض داشتند. برای مثال داوطلبی که محل سکونتش در شرق تهران است، می بایست برای شرکت در کنکور به واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد مراجعه می کرد.

سجادی جاغرق با اشاره به نحوه تعیین مراکز امتحانی در مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: تعیین مراکز امتحانی به صورت دستی در مرکز آزمون انجام نمی شود. فرآیند حوزه بندی در این مرکز توسط ماشینهای مخصوصی که تنها اطلاعات فردی داوطلب را در اختیار دارد و متقاضیان را بر اساس جنسیت و رشته دسته بندی می کند، صورت می گیرد. همچنین مبنای جغرافیایی و شهر محل سکونت داوطلب در این حوزه بندی دخالت دارد.

وی افزود: معمولاً عدم انطباق حوزه های امتحانی با محل سکونت داوطلبان در کلانشهرهایی مثل تهران اتفاق می افتد و در سایر شهرستانها شاهد این اتفاق نیستیم. اما در آزمونهای بعدی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه بندی هم به نرم افزار وارد می شود تا محل سکونت و حوزه امتحانی در نزدیکی یکدیگر باشد.

بی نظمی در برخی مراکز برگزاری آزمون

چنین به نظر می رسد برخی داوطلبان هنگام دریافت وسائل خود از قبیل موبایل بعد از برگزاری آزمون با بی نظمی هایی مواجه شده اند، که رئیس مرکز آزمون دانشگاه اسلامی دراین باره به خبرنگار مهر، گفت: پیش از برگزاری کنکور سراسری غیرپزشکی، رئیس دانشگاه آزاد نامه ای را به امضا رساند که در آن به تمام حوزه های برگزاری آزمون تاکید شد در نهایت همکاری آزمون را برگزار کنند.

وی افزود: مرکز آزمون دانشگاه آزاد میزبان تقریباً 30 تا 40 درصد داوطلبان کنکور سراسری سازمان سنجش هم بود. بنابراین میزبانی از داوطلبان و حتی خانواده هایشان در نهایت همکاری و دقت انجام گرفت.

به گفته سجادی جاغرق، علیرغم توصیه های موکد مرکز آزمون مبنی بر عدم همراه داشتن وسایل اضافه نظیر تلفن همراه، کتاب، جزوه، ساک دستی و سایر موارد، متاسفانه برخی داوطلبان اقدام به همراه آوردن این وسایل کرده اند. از آنجایی که اینگونه داوطبان لازم است قبل از ورود به حوزه امتحانی وسایل اضافی خود را به مسئولان مربوطه تحویل دهند؛ بنابراین در حوزه های امتحانی سعی شده تردد داوطلبان به گونه ای انجام شود تا امکان تحویل وسایل اضافه و بازرسی های معمول فراهم شود.

کاهش میزان تخلفات در کنکورغیرپزشکی امسال

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، تاکنون گزارشی از تخلفات داوطلبان در جلسه کنکور اعلام نشده و این یک مولفه مثبت در این آزمون به شمار می آید.