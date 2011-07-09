وضعیت اعتبار دانشگاههای مالزی/ 10 دانشگاه مالزی پارسال بی اعتبار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بازنگری فهرست دانشگاههای معتبر مالزی از سوی محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اردوی تابستانه ای که با حضور جمعی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور برگزار شد مورد طرح قرار گرفت.
محمدحسین مجلس آرا مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم در پی اظهارات معاون دانشجویی وزیر علوم مبنی بر اینکه در آینده ای نزدیک فقط یک دانشگاه کشور مالزی از نظر وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران معتبر شناخته می شود با خبرنگار مهر گفتگو کرد و گفت: وزارت علوم مرتب فهرست دانشگاههای معتبر کشورهای مختلف را بازنگری می کند و دانشگاههایی که با استانداردها و شاخص هایمان همخوانی دارند را معتبر اعلام می کنیم.
مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم افزود: صحبت بازنگری مجدد فهرست دانشگاههای معتبر مالزی در وزارت علوم مطرح است اما هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. البته ابزارهای بازنگری در فهرست دانشگاههای معتبر خارجی را داریم.
وی اضافه کرد: سال گذشته 10 دانشگاه مالزی را از فهرست دانشگاههای معتبر این کشور خارج کردیم.
به گزارش مهر، 17 دانشگاه مالزی در حال حاضر از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران معتبر هستند که بنا بر اظهارات محمود ملاباشی - معاون دانشجویی وزیر علوم در آینده ای نزدیک از تعداد آنها کاسته خواهد شد.
معاون دانشجویی وزیر علوم از ارادهای جدید برای تغییر فهرست دانشگاههای مورد ارزشیابی کشور مالزی خبر داد و گفت: "تا یک ماه دیگر تعداد دانشگاههای معتبر مالزی به یک دانشگاه تقلیل پیدا میکند."
محمود ملاباشی در جمع دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که در مجتمع آموزشی فرهنگی آدینه گرد هم آمده بودند، گفت: "مالزی در بین دانشگاههای ایران فقط دانشگاه تهران را قبول دارد."
فهرست دانشگاههای مالزی که در حال حاضر از نظر وزارت علوم ایران معتبر هستند
|ردیف
|نام دانشگاه
|مقطع تحصیلی قابل ارزشیابی از نظر وزارت علوم ایران
|1
|University of Malaya
|در کلیه مقاطع
|2
|National University of Malaysia
|در کلیه مقاطع
|3
|University of Science Malaysia
|در کلیه مقاطع
|4
|University of Technology Malaysia
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|5
|University of Putra Malaysia
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|6
|University of Technology Mara
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (فقط در شعبه کولالامپور )
|7
|University of Malaysia Sarawak
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های (Engineering, Resource science and Technology, Economic and Business)
|8
|University of Malaysia Sabah
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|9
|Northen University of Malaysia
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|10
|International Islamic University of Malaysia
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|11
|شعبه دانشگاه ناتینگهام انگلستان در مالزی
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|12
|UPSI
|مقطع کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های Education و زبان انگلیسی
|13
|UTN
|مقطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفاً در رشته های مهندسی
|14
|Universiti Teknologi Petronas
|مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی شیمی، نفت و مکانیک
|15
|U.C.T.I
|صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نرم افزار
|16
|MSU
|صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت
|17
|Universiti Tun Abdul Razak
|صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و آموزش (Education)
به گزارش مهر، یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در اظهاراتی اقدام وزارت علوم برای ارزیابی مجدد فهرست دانشگاههای مالزی را مفید به حال داوطلبان تحصیل در مالزی دانست و گفت: خواسته عمومی است که وزارت علوم به طور مستمر دانشگاههای خارجی را ارزیابی کند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با مهر در این باره افزود: خیلی از افرادی که برای تحصیل در مقطع دکتری به مالزی می روند نتوانسته اند در داخل کشور در مقطع دکتری قبول شوند بنابراین در آنجا فقط با پرداخت پول دارند دکتری می گیرند.
به گزارش مهر، بر طبق اعلام رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در مالزی در حال حاضر 13 هزار دانشجوی ایرانی در مالزی شاغل به تحصیل هستند.
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