وضعیت اعتبار دانشگاههای مالزی/ 10 دانشگاه مالزی پارسال بی اعتبار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بازنگری فهرست دانشگاههای معتبر مالزی از سوی محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اردوی تابستانه ای که با حضور جمعی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور برگزار شد مورد طرح قرار گرفت.

محمدحسین مجلس آرا مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم در پی اظهارات معاون دانشجویی وزیر علوم مبنی بر اینکه در آینده ای نزدیک فقط یک دانشگاه کشور مالزی از نظر وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران معتبر شناخته می شود با خبرنگار مهر گفتگو کرد و گفت: وزارت علوم مرتب فهرست دانشگاههای معتبر کشورهای مختلف را بازنگری می کند و دانشگاههایی که با استانداردها و شاخص هایمان همخوانی دارند را معتبر اعلام می کنیم.

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم افزود: صحبت بازنگری مجدد فهرست دانشگاههای معتبر مالزی در وزارت علوم مطرح است اما هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. البته ابزارهای بازنگری در فهرست دانشگاههای معتبر خارجی را داریم.

وی اضافه کرد: سال گذشته 10 دانشگاه مالزی را از فهرست دانشگاههای معتبر این کشور خارج کردیم.

به گزارش مهر، 17 دانشگاه مالزی در حال حاضر از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران معتبر هستند که بنا بر اظهارات محمود ملاباشی - معاون دانشجویی وزیر علوم در آینده ای نزدیک از تعداد آنها کاسته خواهد شد.

معاون دانشجویی وزیر علوم از اراده‌ای جدید برای تغییر فهرست دانشگاه‌های مورد ارزشیابی کشور مالزی خبر داد و گفت: "تا یک ماه دیگر تعداد دانشگاه‌های معتبر مالزی به یک دانشگاه تقلیل پیدا می‌کند."

محمود ملاباشی در جمع دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که در مجتمع آموزشی فرهنگی آدینه گرد هم آمده بودند، گفت: "مالزی در بین دانشگاه‌های ایران فقط دانشگاه تهران را قبول دارد."

معاون دانشجویی وزیر علوم خطاب به دانشجویان گفت: "کدام حیثیت شما اجازه می‌دهد که هر کالجی در دنیا باز می‌شود، بنده هم بگویم بله و آن را معتبر بدانیم."

محمود ملاباشی در اظهاراتی صریح افزود: "تا یک ماه دیگر در را به روی مالزی می‌بندیم. یعنی می‌گوییم اگر فقط یک دانشگاه ایران را قبول داری، ما هم فقط یک دانشگاهت را قبول داریم."

وی خاطرنشان کرد: "دانشگاه صنعتی شریف را دنیا قبول دارد اما مالزی این دانشگاه را قبول ندارد. چه دلیل دارد ما دانشگاه‌های مالزی را قبول داشته باشیم."

فهرست دانشگاههای مالزی که در حال حاضر از نظر وزارت علوم ایران معتبر هستند

ردیف نام دانشگاه مقطع تحصیلی قابل ارزشیابی از نظر وزارت علوم ایران 1 University of Malaya در کلیه مقاطع 2 National University of Malaysia در کلیه مقاطع 3 University of Science Malaysia در کلیه مقاطع 4 University of Technology Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 5 University of Putra Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 6 University of Technology Mara صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (فقط در شعبه کولالامپور ) 7 University of Malaysia Sarawak صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های (Engineering, Resource science and Technology, Economic and Business) 8 University of Malaysia Sabah صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 9 Northen University of Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 10 International Islamic University of Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 11 شعبه دانشگاه ناتینگهام انگلستان در مالزی صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 12 UPSI مقطع کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های Education و زبان انگلیسی 13 UTN مقطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفاً در رشته های مهندسی 14 Universiti Teknologi Petronas مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی شیمی، نفت و مکانیک 15 U.C.T.I صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نرم افزار 16 MSU صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 17 Universiti Tun Abdul Razak صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و آموزش (Education)

به گزارش مهر، یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در اظهاراتی اقدام وزارت علوم برای ارزیابی مجدد فهرست دانشگاههای مالزی را مفید به حال داوطلبان تحصیل در مالزی دانست و گفت: خواسته عمومی است که وزارت علوم به طور مستمر دانشگاههای خارجی را ارزیابی کند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با مهر در این باره افزود: خیلی از افرادی که برای تحصیل در مقطع دکتری به مالزی می روند نتوانسته اند در داخل کشور در مقطع دکتری قبول شوند بنابراین در آنجا فقط با پرداخت پول دارند دکتری می گیرند.

به گزارش مهر، بر طبق اعلام رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در مالزی در حال حاضر 13 هزار دانشجوی ایرانی در مالزی شاغل به تحصیل هستند.