پارک شهید بهشهتی نکاء افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حسنی شهردار نکاء ظهر جمعه در آیین افتتاح پارک شهید بهشتی نکا اظهار داشت: این پارک برای تامین سلامت جامعه در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در چهار سال اخیر کارهای زیر بنایی فراوانی انجام داده ایم که احداث کارخانه آسفالت، کارخانه کمپوست، کانال دفع آبهای سطحی، خرید ماشین آلات، سی ان جی از آن جمله است.

حسنی ادامه داد: در دو سال آینده کارهای رو بنایی در دستور کار ما قرار دارد و امیدواریم با اجرای این برنامه ها، طعم خوش خدمات رسانی را به مردم بچشانیم.

شهردار نکاء در رابطه با پروژه پارک شهید بهشتی اظهار داشت: این پارک در 2.5 هکتار و با اعتبار 350 میلیون تومان راه اندازی شده که دارای آلاچیق، فضای استخر و پدالو، فضای ورزشی بادی و غیر بادی است.

امام جمعه نکا در این مراسم بیان داشت: پارکها و اماکن عمومی بیانگر فرهنگ شهرستان است و باید در این رابطه با تمام توان وارد شویم.

حجت الاسلام محمد باقر محمدی لایینی افزود: باید با استفاده درست از این اماکن و تفریحات سالم، باید در حفظ اماکن عمومی دقت شود.

وی ادامه داد: باید دقت شود که این مکان، جای سوء استفاده قاچاقچیان و سوداگری مرگ، مفاسد اخلاقی نشود.

محمدی لایینی با تاکید بر حفظ حجاب و عفاف در این اماکن افزود: اگر این مکان جای تفریح خانوادگی شود می تواند مکان امنی برای تفریح همشهریان باشد.