طرح عفاف و حجاب در ادارات فارس اجرایی شود

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز افزود: از گذشته تاکنون استکبار برای برداشتن حجاب از میان جامعه تلاش می کند که در این راه موفق نخواهد بود.

وی با بیان اینکه از طرح مقابله با بد حجابی حمایت می کنیم، تصریح کرد: طرح مبارزه با بدحجابی مورد حمایت است و در این راه باید نخبگان، فرهیختگان، تمامی دستگاه ها و بیشتر از همه رسانه ها حمایتهای کامل خود را از اجرایی شدن این طرح داشته باشند زیرا برخی از افراد با هنجارشکنی خود می خواهند به ارزشها دهن کجی کنند.

امام جمعه شیراز یادآور شد: مسئولان و دست اندرکاران باید درخواستهای جوانان که همانا اشتغال، ازدواج و مسکن است را مورد توجه قرار دهند که البته هر چند در این سالها حرکاتی صورت گرفته اما باید تلاش مسئولان بیشتر از این باشد.

آیت الله ایمانی افزود: برخی از جریانهای انحرافی در تلاش هستند که جوانان را افرادی لاابالی معرفی کنند در حالیکه جامعه ما دارای بهترین جوانان است.

وی تصریح کرد: گسترش فضای بد اخلاقی و بی حجابی آخرین تیر ترکش دشمنان انقلاب است.