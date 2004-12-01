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۱۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۰

لوكا بوناچيچ در گفت و گو با "مهر" :

براي خنثي كردن بازيكنان كليدي فولاد برنامه داريم / مي دانم كه بالاخره يك روز بايد بروم

تيم ما براي انجام ديداري تماشاگر پسند مقابل فولاد خوزستان كاملا آماده است و بسيار اميدواريم كه برنده اين دربي حساس باشيم.

لوكا بوناچيچ سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: در طول هفته گذشته تمرينات بسيار خوبي را پشت سر گذاشته ايم و بازيكنانمان در شرايط مطلوبي قرار دارند اما مصدوميت و محروميت چند تن از آنها تا حدودي كار ما را مشكل كرده كه اميدوارم بازيكنان جانشين بتوانند به خوبي جاي آنها را پر كنند.
سرمربي استقلال اهواز ادامه داد: مي دانم كه در رقابتهاي اين فصل نتايج خوبي كسب نكرده ايم و به همين خاطر در ديدار با فولاد فقط به كسب پيروزي فكر مي كنم. بازيكنان هم شرايط حساس اين ديدار را درك كرده اند و تلاش مي كنند كه با پياده كردن برنامه هاي مورد نظر ما به سه اميتاز اين ديدار دست پيدا كنند.

بوناچيچ در جواب اين سوال كه در صورت نتيجه نگرفتن آيا از سمت خود استعفا خواهد كرد گفت : من به تعهداتم به باشگاه استقلال اهواز پايبند هستم و تا روزي كه مسئولان اين باشگاه بخواهند به كارم ادامه خواهم داد. اين را هم مي دانم كه در دنياي مربيگري بالاخره يك روز بايد از يك تيم رفت و من هم مي دانم كه اگر نتيجه نگيرم بايد از استقلال اهواز بروم.
وي در مورد تيم سابق خود گفت : فولاد تيم بسيار خوبيست كه در چند هفته اخير شخصيت تيمي پيدا كرده و حالا در صدر جدول قرار دارد. با اين حال از اين تيم شناخت كامل دارم و با برنامه هايي كه در نظر گرفته ام بازيكنان كليدي فولاد را بي اثر خواهم كرد تا بتوانيم به سه امتياز اين بازي دست پيدا كنيم.
بوناچيچ در پايان ابراز اميدواري كرد كه ديدار دو تيم استقلال و فولاد بتواند تماشاگران حاضر در ورزشگاه تختي و بينندگان تلويزيوني را راضي كند و بدون هيچ مشكلي به پايان برسد.

کد مطلب 135420

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