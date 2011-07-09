رئیس جمهور دلایل ابلاغ نامه توقف عدم اختلاط در دانشگاهها را تشریح کند

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه در صورتی که منجر به عدم دسترسی دختران یا پسران به برخی رشته های تحصیلی یا دانشگاههای مطرح و سطح بالای کشور نشود، امری است که به نفع دانشگاهها و در جهت سالم سازی محیط دانشگاهها است. از این بابت که اگر در یک محیط علمی حد و حدود و شئونات اخلاقی و اسلامی رعایت نشود به محیط علمی لطمه وارد می شود.

نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه در جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه نباید ممنوعیتی برای همکاری دانشجویان دختر و پسر مقاطع مختلف در رابطه با پروژه های علمی و تحقیقاتی ایجاد شود، تأکید کرد: منتها روندی که در حال حاضر در دانشگاههای کشور مشاهده می کنیم و بعضا اختلاط و عدم رعایت حد و حدود موجب لطمه به محیط تحصیل می شود.

الهیان خاطرنشان کرد: در شرایطی که دسترسی دختران به همه رشته ها برقرار باشد اگر جلوگیری از اختلاط جنسیتی در دانشگاه صورت گیرد بسیار هم پسندیده است. با توجه به اینکه بیش از 60 دانشجویان کشور را دختران تشکیل می دهند بدون اینکه تبعیضی بین دختران و پسران اتفاق بیافتد با برنامه ریزی صحیح، تدریجی و کارشناسی امکان این تفکیک وجود دارد و فرصت بیشتری را برای مشارکت بیشتر در مباحث علمی به دختران می دهد.

مسئول سابق بسیج خواهران دانشگاههای کشور در واکنش به دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از برگزاری کلاسهای تک جنسیتی در دانشگاهها به مهر گفت: وزیر علوم مدتی طولانی بر روی جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه کار کرده بود و بسیار درباره اش اطلاع رسانی شده بود و عزم و اراده نیز این بود که به سمت اجرایی کردن این تفکیک با لحاظ ملاحظاتی بروند. از طرفی علما و مراجع نیز در رابطه با جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه تأکید داشتند اما دکتر احمدی نژاد دستور توقف را دادند لذا باید دید چه استدلالی را مدنظر قرار داده و به چه دلیل این اتفاق افتاده است.

نماینده مردم تهران افزود: این موضوع که چرا دکتر احمدی نژاد این دستور را یکباره و به صورت رسانه ای مطرح کرده است باید در مجلس طرح موضوع کنیم و خوب است نظرات دکتر احمدی نژاد در این زمینه پرسیده شود و رئیس جمهور دلیل نامه رسانه ای شان به وزرای علوم و بهداشت را تشریح کنند تا حرکت یک حرکت هماهنگ باشد و انتظار نداریم که این طور باشد که دو وزیر دولت بر یک کار دارای عزم باشند اما رئیس جمهور با یک نامه آن را منتفی بداند.