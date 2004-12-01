به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" غلامعلي حدادعادل در سخناني پيش از آغاز دستور جلسه علني روز چهارشنبه مجلس افزود: حساب ذخيره ارزي هرچه كه باشد نامتناهي نيست و حساب و كتاب دارد.
وي تاكيد كرد: دولت اعلام كرده است كه از سهم دولت چيزي در حساب ذخيره ارزي باقي نمانده است كه نمايندگان طرحي براي برداشت از اين حساب دهند.
رييس مجلس خاطرنشان كرد: از نمايندگان محترم كه اين طرحها را پيشنهاد ميكنند و كساني كه آن را امضا ميكنند، سؤال ميكنم آيا اصولا اطلاع دارند كه چقدر در اين حساب باقي مانده است كه مرتبا طرحي براي برداشت از حساب ذخيرهي ارزي بدهيم؟
وي افزود: نمايندگان محترم اگر ميخواهند از آن 50 درصدي كه بايد صرف اعطاي وام به مؤسسات توليدي بشود برداشت كنيم در آن صورت آثار منفي ديگري خواهد داشت. يعني نبودن پول در حساب ذخيره ارزي براي توسعه اشتغال و توليد اثر منفي دارد لذا نمايندگان بايد در ارايه اين نوع طرحها تامل كنند.
رييس مجلس برداشت از حساب ذخيره ارزي را تورم زا عنوان كرد و گفت: اين مساله را يك امر عيني است، دولت نميتواند دلار بين نيازمند توزيع كند. وقتي شما اجازه برداشت و يا تكليف برداشت را تصويب ميكنيد، بايد به ريال تبديل است كه آثار تورم زا دارد.
در جلسه علني امروز مجلس عنوان شد :
رييس مجلس خواستار تامل در ارايه طرح هاي برداشت از حساب ذخيره ارزي از سوي نمايندگان شد
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين روزها مكرر ديده مي شود براي اصلاح ماده 60 برنامه سوم طرح هايي به منظور برداشت از حساب ذخيره ارزي ارايه مي شود البته انگيزه نمايندگان محترم و براي رفع مشكلات است.
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