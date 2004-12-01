در سانحه سقوط هواپيماي ارتش آمريكا در افغانستان 6 آمريكايي كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، منابع ارتش آمريكا امروز اعلام كردند كه تيم جستجو و تفحص لاشه هواپيماي نظاميان و غير نظاميان آمريكايي را پيدا كرده اند و تاييد كردند كه تمام شش سرنشين آمريكايي اين هواپيما در سانحه سقوط كشته شده اند.

" مارك مك كين" سخنگوي ارتش آمريكا در افغانستان اعلام كرد: " درپي سقوط روز شنبه هواپيماي CASA 212 در استان باميان در كوهستانهاي مركزي افغانستان سه پرسنل نظامي و سه غير نظامي آمريكايي كشته شدند."

وي تصريح كرد: روز گذشته گروه جستجو و تفحص ما لاشه هواپيما را پيدا كردند. بر اثر اين حادثه تمامي شش سرنشين هواپيما از بين رفته اند.

سخنگوي ارتش آمريكا از معرفي و تعيين هويت سرنشينان هواپيما خودداري كرد و اظهار كرد كه پس از كسب اطلاعات بيشتر نام اين افراد را اعلام خواهد كرد.

هنوز علت سقوط اين هواپيما مشخص نشده است و اين موضوع تحت پيگري مقامات ارتش آمريكا است.