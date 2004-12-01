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۱۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

بدون اشاره به دلايل و عوامل احتمالي اين حادثه؛

در سانحه سقوط هواپيماي ارتش آمريكا در افغانستان 6 آمريكايي كشته شدند

منابع ارتش آمريكا از كشته شدن شش آمريكايي در سانحه سقوط هواپيماي ارتش آمريكا در منطقه كوهستاني افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، منابع ارتش آمريكا امروز اعلام كردند كه تيم جستجو و تفحص لاشه هواپيماي نظاميان و غير نظاميان آمريكايي را پيدا كرده اند و تاييد كردند كه تمام شش سرنشين آمريكايي اين هواپيما در سانحه سقوط كشته شده اند.

" مارك مك كين" سخنگوي ارتش آمريكا در افغانستان اعلام كرد: " درپي سقوط روز شنبه هواپيماي CASA 212  در استان باميان در كوهستانهاي مركزي افغانستان سه پرسنل نظامي و سه غير نظامي آمريكايي كشته شدند."

وي تصريح كرد: روز گذشته گروه جستجو و تفحص ما لاشه هواپيما را پيدا كردند. بر اثر اين حادثه تمامي شش سرنشين هواپيما از بين رفته اند.

سخنگوي ارتش آمريكا از معرفي و تعيين هويت سرنشينان هواپيما  خودداري كرد و اظهار كرد كه پس از كسب اطلاعات بيشتر نام اين افراد را اعلام خواهد كرد.

هنوز علت سقوط اين هواپيما مشخص نشده است و اين موضوع تحت پيگري مقامات ارتش آمريكا است.

کد مطلب 135426

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