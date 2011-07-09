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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۵

آیت الله نوری همدانی با فرماندهان و نیروهای لشگر ۱۶ زرهی قزوین دیدار کرد

آیت الله نوری همدانی با فرماندهان و نیروهای لشگر ۱۶ زرهی قزوین دیدار کرد

قزوین - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی در سومین روز سفر خود به استان قزوین در جمع فرماندهان و نیروهای لشگر ۱۶ زرهی قزوین حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که در فضایی معنوی برگزار شد فرماندهان و نیروهای لشگر ۱۶ زرهی قزوین  نماز ظهر را به امامت حضرت آیت الله نوری همدانی اقامه کردند.
 
در ادامه حجت الاسلام  محمد حسن ابوترابی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی نقش ارتش جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس را افتخارآفرین و منحصر به فرد خواند و گفت: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول هشت سال دفاع مقدس آنچه در توان داشتند برای دفع تجاوز و کسب پیروزی های افتخارآفرین نثار کردند. 
 
حجت الاسلام ابوترابی همچنین با اشاره به نقش ارتش در خنثی کردن انواع توطئه های دشمنان افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجرای مأموریت و وظایف الهی خود شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
 
در ادامه این مراسم امیر عبدالرضا شهری فرمانده لشکر16زرهی قزوین با اشاره به عملیات ارتش در دوران دفاع مقدس گفت: لشکر 16زرهی قزوین از اولین روزهای دفاع مقدس و تهاجم دشمنان به خاک میهن در صحنه حاضر شد و  سه هزار و 116 شهید و 10هزار و184 جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
 
 
 
کد مطلب 1354272

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