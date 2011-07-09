230 میلیون ریال جایزه در هفته سوم کورس تابستانه بندرترکمن توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که عصر جمعه در مجموعه اسبدوانی بندرترکمن برگزار شد، 69 راس اسب ورزشی در هفت کورس به مسافت هزار متر طول به رقابت پرداختند.

در کورس اول، اسبهای ورزشی تیزپا با چابکسواری ابوطالب چاری زاده، گلرخ با نادرصالح پور و قره داغ با بهشاد ترکمنی و در کورس دوم اسبهای الین دای با متین آموت، هیدروژن با قربان محمد اودک و غزال 1 با ابوطالب چاری زاده برتر شدند.

در کورس سوم اسبهای ورزشی سیلای با امیر مختومی، دولسدورف با فیض الله رجال و بادلی قدم با عبدالله قللر عطا و در کورس چهارم اسبهای ابی ورد با رضا کریمی، سلن با ستار مهرانی و چلسی با عبدالرحیم آرمیده اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای ورزشی اسپشال ریو با چابکسواری قربان محمد اودک، سیلور سین با فیض الله رجال و آس آق قلا با بهزاد قلی خانی در کورس پنجم، اسبهای ورزشی ثانی با ستار مهرانی، سلتیک با یاسر جرجانی و امپراطور صحرا با ناصر قزل در کورس ششم و اسبهای شیکاگو با یاسر جرجانی، گلدن چینگ با ابوطالب چاری زاده و فیفا با کمال دالیجه عطاء در کورس هفتم برتر شدند.

حکیم ایگدری رئیس مجموعه اسبدوانی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کورس اول این رقابتها ویژه اسبهای ترکمن، کورس هفتم ویزه اسبهای تروبرد و بقیه کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.