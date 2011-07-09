خانه نشینی کارگران در گلستان!/ تیشه ای به ریشه اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، در سالجاری 62 هزار فرصت شغلی باید در گلستان ایجاد شود، این درحالیست که یکی از نمایندگان گلستان از اخراج 35 درصدی کارگران تنها در یک ماه از سال در استان خبر می دهد. نماینده مردم مینودشت، گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمار موثق 35درصد کارگران گلستان در اردیبهشت ماه سالجاری اخراج شدند. سیدنجیب حسینی در همایش روز صنعت ومعدن با اعلام این مطلب گفت: این موضوع موید چیست؟ آیا صنعتگر علم ندارد و بدون پشتوانه کار می کند؟ وی اظهار داشت: به نظر بنده علت در جای دیگر است و ما باید سرمایه در گردش صنایع را حل کنیم. حسینی در جمع جامعه صنعتی استان افزود: اولین انتظار ما از مسئولان بخش صنعت کشور واستان حفظ صنایع موجود در استان است.



وی در ادامه اظهار داشت: گلستان سال ها به بهانه کشاورزی ومحیط زیست از حرکت قطار توسعه کشور عقب ماند.



شهرک صنایع نوین در گلستان ایجاد شود حسینی در ادامه ایجاد شهرک صنایع نوین در استان را از درخواست های مردم و مسئولان گلستان ذکر کرد وتصریح کرد: این درخواست ویژه ما است و صنایع نوین باید در استان های شمالی مستقر شود. سفر استاندار گلستان به همراه وزیر کشور به ترکمنستان از دیگر رویدادهای هفته گذشته گلستان بوده است که دستاوردهای خوبی نیز برای این استان داشته است. استاندار گلستان پس از سفر به ترکمنستان گفت: پس از رفع موانع و مشکلات موجود، در آینده ای نزدیک بازارچه مرزی اینچه برون به شکل سابق راه اندازی می شود.

جواد قناعت افزود: در این سفر با مقامات و مسئولان کشور ترکمنستان و به ویژه استاندار استان آخان دیدار و جلسات متعددی برگزار گردید و بر تقویت ارتباطات دو استان تأکید شد.

وی عنوان کرد: در جلسه ای که با حضور وزرای دو کشور برگزار شد، بر تسهیل برای تردد مسافر و گرفتن ویزا تاکید شد.



قناعت افزود: همچنین دادن اختیارات ویژه به استانداران آخان و بالکان جهت مراودات و سفر به استانهای گلستان و خراسان شمالی به منظور امضای تفاهم نامه ها و افزایش سطح همکاری تأکید کردیم.



یادآور می شود استاندار گلستان به همراه وزیر کشور روز دوشنبه به منظور توسعه و تعمیق همکاریهای دو جانبه به ترکمنستان سفر کرده بود. رفع اختلافات جاده گلستان رفع اختلافات جاده جنگل گلستان که تاکنون اظهارنظرهای مختلفی درباره آن شده است از دیگر خبرهای نوید بخش برای گلستانیها در هفته گذشته بوده است.

استاندار گلستان گفت: با توجه به اختیارات اصل 127 که به استاندار تفویض شده است توانستیم تمامی اختلافات موجود میان وزارت راه وترابری و سازمان محیط زیست کشور را بر سر جاده جنگل گلستان با برگزاری جلسات متعدد و برخی تبادل نظرها از بین ببریم.

جواد قناعت در جلسه مشترک با مدیران و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری افزود: در حال حاضر تنها مانع پیش روی اجرای این پروژه عدم دریافت اعتبار تخصیص داده شده به این امر است.

استاندار گلستان خواستار تسریع جهت پرداخت اعتبار 70 میلیارد ریالی پروژه ملی راه جنگل گلستان ازسوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شد. وی با توجه به اینکه این جاده در مسیر بین المللی قراردارد اظهار داشت:هر ساله چند میلیون زائر آستان قدس رضوی از این مسیر عبور می کنند بر همین اساس رفع هر چه سریعتر مشکلات دریافت بودجه این پروژه از تهران ضروری است.



اولین بندرخصوصی کشور در گلستان راه اندازی اولین بندر خصوصی کشور در گلستان نیز از خبرهای خوش مسئولان برای گلستانیها در هفته گذشته بود.

رضا غلامی معاون برنامه ریزی استاندار گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خواجه نفس به عنوان اولین بندر خصوصی کشور در دریای خزر در اواخر سال اولین کشتی پنج هزار تنی در سواحل آن پهلو می گیرد و قزاقستان ،روسیه وگلستان را به هم وصل می کند.

وی از افتتاح راه آهن گرگان - اینچه برون در پایان سال خبر داد و افزود: این پروژه با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال در دست اجرا است.



غلامی عنوان کرد: ریل حرکت پتروشیمی در گلستان تند شده است.



وی افزود: اگر بخواهیم به درآمد سرانه کشور برسیم باید طی 5 سال به رشد اقتصادی 25 درصد برسیم.