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۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۲۹

ناظران بين المللي انتخابات عمومي در كامبوج را مثبت ارزيابي كردند

حزب مردم به رهبري نخست وزير اين كشور ، در انتخابات عمومي اين كشور از رقيبان خود پيشي گرفته است .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان ، با وجود انفجار نارنجك در نزديكي دفتر يكي از احزاب اين كشور در پنوم پن ، ناظران بين المللي كه وظيفه نظارت بر اين انتخابات را بر عهده داشتند بر گزاري اين اتخابات را مثبت ارزيابي كردند .
لازم به ذكر است  پس از  پايان جنگ داخلي در كامبوج كه بين  سالهاي 1993 تا سال 1998 ادامه داشت ، اين سومين انتخاباتي است كه در كامبوج برگزار مي شود .  

کد مطلب 13543

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