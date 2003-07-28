ناظران بين المللي انتخابات عمومي در كامبوج را مثبت ارزيابي كردند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان ، با وجود انفجار نارنجك در نزديكي دفتر يكي از احزاب اين كشور در پنوم پن ، ناظران بين المللي كه وظيفه نظارت بر اين انتخابات را بر عهده داشتند بر گزاري اين اتخابات را مثبت ارزيابي كردند .

لازم به ذكر است پس از پايان جنگ داخلي در كامبوج كه بين سالهاي 1993 تا سال 1998 ادامه داشت ، اين سومين انتخاباتي است كه در كامبوج برگزار مي شود .