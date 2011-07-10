تفرقه امکان انتصاب مدیران بومی را کاهش داده است

حسین عبادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان درخصوص میزان تحقق اهداف دولتهای نهم و دهم متذکر شد: در بررسی میزان تحقق وعده های دولتمردان باید در وهله اول از سفیدنمایی و سیاه نمایی پرهیز کرده و معقولانه بحث کنیم زیرا بزرگترین آفت در این بررسیها افراط و تفریط در انتقاد یا تعریف و تمجید از دولت است.

وی اظهار کرد: دولت در حوزه توجه به محرومین، رسیدگی به راه و مسکن روستایی و تمرکز زدایی امکانات از مراکز استانها و سوق دادن امکانات و اعتبارات به سمت شهرستانها عملکرد مطلوبی دارد.

این فعال سیاسی استان زنجان در خصوص وعده دولت در به کارگیری نیروهای بومی در پستهای مدیریتی گفت: متاسفانه عدم وفاق و تفرقه بین فعالان سیاسی زنجان مانع انتصاب مدیران بومی در پستهای کلیدی استان شده است.

وی گفت:عدم انتصاب مدیران بومی به دلیل ضعفهای داخلی موجود در استان، حرف و حدیثهای فراوان و عدم فراهم سازی بستر مناسب جهت فعالیت افراد بومی است لذا طبیعی است دولت نخواهد به تفرقه ها و ضعفها دامن بزند و مدیری غیربومی انتخاب کند.

بررسی میزان کارآمدی مدیران بومی ضروری است

عبادتی بررسی میزان کارآمدی مدیران بومی را ضروری دانست و متذکر شد: سالهای پایانی دولت فرصت خوبی برای بررسی میزان کارآمدی مدیران است تا ببینیم در هر دولتی نیرهای بومی برای استانشان چگونه عملکردی داشته اند.

وی انتقاد یکجانبه از دولت و نادیده گرفتن مشکلات درون استانی را امری نامعقول دانست وابراز کرد: نباید به طور یکجانبه از مدیران دولتی انتقاد کرده و نسبت به مشکلات داخلی خود بی توجه باشیم. یکی از واقعیتهای شهر ما این است که نمایندگان مجلس ما علی رغم اینکه بعضا دیدگاههای سیاسی مشترکی دارند نمی توانند زیر یک علم سینه بزنند برای مثال می توان به پروژه بزرگ پتروشیمی یا معادن سرب و روی اشاره کرد که به دلیل عدم وحدت رویه این نمایندگان کماکان بلاتکلیفند.

عبادتی در ادامه با این تحلیل که عملکرد نمایندگان مجلس و شورای اسلامی شهر زنجان ضعیف است افزود: مادامی که در داخل استان فضای اتحاد و همدلی ایجاد نشده دولت نیز عملکرد ضعیفی در استان خواهد داشت.

عبادتی اعمال دیدگاههای حزبی و منفعت طلبانه عده ای را از آفتهای موجود در جامعه برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه امروز برای برخی مسئولان، نمایندگان و افرادی که نقش سرنوشت ساز در جامعه ایفا می کنند نفع مردم اصالت ندارد.



وی تاکید کرد: هم اکنون باید رسانه ها بررسی کرده و بدانند همدلی بین نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب چه میزان است و چرا این دو بر سر میثاقشان که حفظ نظام است ضعیف عمل می کنند.

متاسفانه مدیریت جامع فرهنگی در استان زنجان وجود ندارد

رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان زنجان با انتقاد از فضای فرهنگی و سیاسی استان گفت: متاسفانه مدیریت جامع فرهنگی در استان وجود ندارد و جای نیروهای اصیل فرهنگی در برخی مسندها خالی است.

عبادتی ادامه داد: اگر مدیریت جامع فرهنگی در استان وجود داشت و نیروهایی با رویکرد فرهنگی صرف در پستهای فرهنگی به کار گماشته می شدند دیگر فعالترین و اثرگذارترین شخصیتهای فرهنگی از کمبود اعتبارات فرهنگی آن هم در زمانی که استان سرشار از این اعتبارات است ناله سر نمی دادند.

وی با بیان اینکه کمبود نیروهای درد آشنا و انقلابی در پستهای فرهنگی خطر بزرگی برای استان محسوب می شود گفت: زنجان همواره با وجهه فرهنگی خود و تحت عناوینی چون "دارالمومنین"، "غواصان دریادل" و "شور و شعور حسینی" در بین مردم شناخته شده لذا کم توجهی به این بعد تهدیدی جدی تلقی می شود.

این فعال سیاسی اصوگرا به تبیین مشکلات سیاسی استان پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه تاکنون مدیریت مناسبی به منظور ایجاد وحدت و همدلی در بین احزاب سیاسی استان و استفاده از توان آنان وجود نداشته است.

مدیریت سیاسی استان زنجان نسبت به احزاب سیاسی اصولگرا بدبین است

وی افزود: معتقدم مدیریت سیاسی استان نسبت به احزاب سیاسی اصولگرا بدبین است، بدبینی ای که بی مقدمه شکل گرفته و برای توسعه سیاسی استان آسیب زاست. در کل اگر استان زنجان در حوزه فعالیتهای سیاسی بازنده نبوده برنده هم نیست.

عبادتی در ادامه سخنانش به شرایط انتخابات آتی مجلس پرداخت و تصریح کرد: آنگونه که از انتخابات پیشین و شرایط بر می‌آید گفتمان اصولگرایی نسبت به اصلاح طلبی در بین مردم سبد سنگین تری دارد.

وی در تبیین ضعفهای کاندیداهای اصلاح طلب مجلس گفت: فتنه 88 مسئله ای نبود که در قالب یک سلیقه سیاسی آن را تحلیل کنیم. این فتنه هنوز ادامه دارد و فعالان اصلاح طلب نتوانسته اند تکلیف خود را با این جریان معاند مشخص و از آنان اعلام برائت کنند. همچنین مقابله جریان اصلاحات با آموزه های دینی مردم در دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام خاتمی و حرکت به سمت سکولاریسم از جمله حرکتهای اصلاح طلبی است که در جامعه اسلامی و بالاخص استان زنجان که استانی مذهبی است میزان گرایش مردم به اصلاح طلبان را به شدت کاهش داده است.

تشتت آرای اصولگرایان تنها راه پیروزی اصلاح طلبان است

عبادتی تشتت آرا در میان اصولگرایان یا استفاده از پوشش اصولگرایی در بین اصلاح طلبان را تنها امکان پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس اعلام و ابراز کرد: در صورتی که اصلاح طلبان از گفتمان اصولگرایی استفاده کنند در حالیکه خود را از آفتهای اصلاح طلبی رهانده، توبه کرده و به گفتمان اصولگرایی که گفتمانی انقلابی است معتقد شوند احتمال پیروزی در انتخابات را خواهند داشت.

وی توجه به شایسته سالاری یعنی صلاحیت سیاسی، اجرایی و علمی افراد را در نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری دانست و یادآور شد: طبق فرمایشات رهبری یکی از شاخصه های اصولگرایی شایسته سالاری است.

این فعال سیاسی اصولگرا در تبیین معیارهای شایسته سالاری در مجلس گفت: معیار شایسته سالاری وصایای امام خمینی (ره) و سخنان مقام معظم رهبری است که متاسفانه امروز بعضا نمایندگان به این معیارها نزدیک هم نیستند.

عبادتی با اشاره به عملکرد کاندیداهای اصولگرای انتخابات پیشین مجلس تصریح کرد: برخی از کاندیداهای دوره های قبلی انتخابات مجلس کاندیدای احزاب اصولگرا بودند نه گفتمان اصولگرایی در واقع آنها در عمل به گفتمان اصولگرایی معتقد نبودند. لذا نباید گفتمان اصولگرایی را منطبق بر احزاب اصولگرا دانست.

این فعال سیاسی استان زنجان در تحلیل سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر خط قرمز قرار دادن کابینه گفت: اینکه رئیس جمهور کابینه را خط قرمز معرفی کرد به معنی بی توجهی به جایگاه رهبری نیست. در واقع رئیس جمهور با هدف پیشگیری از بداخلاقی برخی رسانه ها در خصوص برخی اعضای کابینه اش این سخن را بیان کرد تا پیش از اثبات جرم متهم را به عنوان مجرم به مردم نشناسانند.

دبیر جمعیت ایثارگران استان زنجان در ادامه با اشاره به جریان انحرافی گفت: دو رویکرد جدی را باید در مبارزه با جریان انحرافی مدنظر قرار دهیم یکی اینکه این جریان موجب فراموشی فتنه 88 نشود زیرا این فتنه هنوز هم بزرگترین خطر سیاسی کشور محسوب می شود و دیگر اینکه در جریان انحرافی واقعیتی نهفته و آن لزوم پالایش خود است یعنی توجه به همان تذکراتی که امام (ره) در خصوص بیت مرحوم منتظری مطرح کردند.

عبادتی تاکید کرد: راه برخورد با انحراف باید اصولی باشد. مجلس و سایر نهادها ابزار رسیدگی به تخلفات را دارند لذا نیازی به لجبازیهای کودکانه یا استفاده از الفاظ نامناسب در مقابل انحراف نیست.

وی با تاکید براین که جریان انحرافی حاکم بر دولت نیست افزود: در مقابله با انحرافات علاوه بر حفظ و دفاع از اصول انقلاب باید مراقب باشیم دولت لطمه نبیند.

برخی جریانهای فاسد در نقاب دولت پنهان شده اند

عبادتی ضمن اظهار تاسف از فضای سیاسی موجود در کشور گفت: جریانهای فاسدی در کشور وجود دارند که هیچگونه انتسابی به دولت ندارند اما از فضای غبارآلود موجود استفاده کرده خود را در نقاب دولت پنهان کرده و به سوء استفاده های شخصی می پردازند.

این فعال سیاسی استان زنجان متذکر شد: دستی وجود دارد که می خواهد شخصیتهای انحرافی را به دولت ربط دهد لذا باید رسانه ها به این مسائل مستقل بنگرند و آنها را به دولت منتسب نکنند.

وی رسیدگی قوای سه گانه به بحث جریان انحرافی را ضروری دانست و عنوان کرد: متاسفانه درحال حاضر دغدغه اصلی نمایندگان مجلس بررسی مسائل مربوط به جریان انحرافی است در حالیکه کار اصلی که جهاد اقتصادی است به فراموشی سپرده شده است.