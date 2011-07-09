جذب 30 درصد اعتبارات آذربایجان شرقی توسط بسیج سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی عصر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان بناب با اشاره به نقش ارزنده بسیج سازندگی در عمران و آبادانی جامعه گفت: براساس قانون، بسیج سازندگی دستگاه اجرایی محسوب می شود و می تواند به عنوان پیمانکار با ادارات دیگر همکاری داشته باشد.

وی با تمجید از کارنامه موفق این مجموعه در بخش اردوهای طرح هجرت دانش آموزی، فعالیت آن در دانشگاهها را ضروری دانست و تصریح کرد: جذب جوانان و دانشجویان در این مجموعه می تواند آنها را برای ورود به بازارِ کار و آشنایی با فرصتهای شغلی مختلف آماده کند.

برقی از مسئولان دانشگاهها خواست وارد عمل شده و ضمن استفاده از بسیج سازندگی در جهت مهارت آموزی و تربیت نیروی انسانی سالم و ماهر تلاش کنند.

فرماندار بناب در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به انتخابات آتی مجلس، با بیان اینکه در رأس نظام اسلامی ما ولایت فقیه قرار دارد، اظهار داشت: هرکس که در انتخابات پیروز می شود، اگر در راستای فرامین رهبری و اهداف عالی نظام حرکت نکند، به کشور و مردم ضربه خواهد زد.

وی اضافه کرد: حتی در شهرهای کوچک نیز همینطور است، اگر مسئولان یک شهر هماهنگ و همسو نباشند، هیچ کاری نمی توانند بکنند.

سعید برقی در ادامه با تأکید بر لزوم دوری از انتخابات تعصّبی، بیان کرد: باید با شناخت کامل از افراد و جریانات سیاسی، افرادی را انتخاب کنیم که در خط مستقیم نظام اسلامی و ولایت فقیه باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، همچنین بر رعایت نظم و مقررات ادارات توسط مسئولان و مدیران شهرستان تأکید کرد و افزود: هرگونه مأموریت خارج از شهر مدیران و نیز برگزاری برنامه ها و مراسمات عمومی باید با هماهنگی فرمانداری صورت بگیرد.

مجتمع آموزش عالی بناب به دانشگاه ارتقاء یافت

نماینده مردم بناب در مجلس نیز در این جلسه از تبدیل مجتمع آموزش عالی بناب به دانشگاه بناب خبر داد و گفت: طبق تصویب و موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مجتمع آموزش عالی بناب به یک دانشگاه مستقل ارتقاء یافت.

ضیاء الله اعزازی همچنین از اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای توسعه این دانشگاه در سالجاری خبر داد و بیان کرد: جذب و هزینه این اعتبار وابسته به تامین زمین لازم برای ساخت و ساز است و از مسئولین می خواهیم 20 هکتار زمین وعده داده را، تحویل دهند تا مشکل کمبود زمین این دانشگاه نیز برطرف شود.

وی از کلنگ زنی بیمارستان 100 تختخوابی جایگزین بیمارستان فعلی امام خمینی(ره) بناب در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تمامی کارهای مقدماتی این طرح به اتمام رسیده و آماده احداث در محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اضافه کرد: بزودی کلنگ احداث پل هوایی میدان معلم این شهر توسط وزیر راه و شهرسازی به زمین زده خواهد شد و قرار است این طرح تا هفت ماه آینده با هزینه ای افزون بر 80 میلیارد ریال تکمیل و بهره برداری شود.

اعزازی یادآور شد: اجرای کمربند شرقی بناب که مردم پیگیر شروع آن هستند، در سال 91 اجرا خواهد شد.