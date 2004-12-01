جمعيت جوانان انقلاب اسلامي از نامزدي هاشمي در انتخابات حمايت كرد

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" در بيانيه اين جمعيت آمده است: در چند ماهه اخير اخبار مربوط به رسانه هاي داخلي و بعضا خارجي كه حول محور مسايل ايران مي گذشت پيش از ديگر خبرها اختصاص به انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري سال 84 داشت.



در اين بيانيه تاكيد شده است: طي هفته هاي اخير برخي جريانات سياسي عملا وارد انتخاب گزينه هاي مورد حمايت خود شده و در چنين شرايط ويژه اي و تا مدت زمان باقي مانده به ثبت نام انتخابات آتي بايد تدابير لازم و تصميمات استراتژيكي احزاب در اين زمينه اتخاذ و به اطلاع ملت برسد.



اين بيانيه مي افزايد: جمعيت جوانان انقلاب اسلامي به عنوان اولين و بزرگترين سازمان سياسي جوانان ايران با دستاوردي موثر در طي سال هاي گذشته چند هفته اخير را پيرامون انتخابات رياست جمهوري سپري كرده و هر بار در جلسات مختلف داخلي يا برون شهري از مصاديق مهم رياست جمهوري منشوري تدوين و جهت اطلاع افكار عمومي در اختيار رسانه ها قرار داده است.



در اين بيانيه با تاكيد بر اينكه هاشمي رفسنجاني بيش از گزينه هاي ديگر مورد نظر جمعيت جوانان انقلاب اسلامي است، خاطرنشان شده است: صبر و استقامت، كارايي و تعهد و ايثار و گذشت، كارآمدي و تدابير واقع گرايانه هاشمي رفسنجاني ما را بر آن داشت تا بار ديگر بر چهره اي كه سال هاي متمادي سكانداري شرايطي بحراني از قبيل جنگ و دوران سازندگي را بر عهده داشته و همواره در شرايطي دشوار در كنار امام و مقام معظم رهبري مشاور امين محسوب مي شود مهر تاييد زده و به عنوان گزينه انتخابي خود بر گزيده و او را شايسته ترين مرد انتخابات آتي مي دانيم.



اين بيانيه مي افزايد: صرف نظر از مسايل بحراني كه در اطراف مرزهاي ايران، كشور ما را تهديد كرده و يا بروز مشكلات رفاهي و اقتصادي باعث موج نااميدي در ميان هموطنان شده بايد بر اين نكته اشاره داشت راه حل عالمانه اين مشكلات تنها در ورود مجدد هاشمي به صحنه خدمتگذاري به ملت خلاصه مي شود.



جمعيت جوانان انقلاب اسلامي با دعوت رسمي از هاشمي رفسنجاني براي شركت در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري از آرمان گرايان نظام جمهوري اسلامي مي خواهد براي ايجاد امنيت ملي، تحقق عدالت اجتماعي و ترسيم چشم انداز موفقي براي آينده ايران به صورت مشترك از هاشمي رفسنجاني دعوت كرده تا بار ديگر سكان هدايت امور اجرايي نظام را بر عهده گيرد.

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