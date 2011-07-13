  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۸:۲۷

یک استادحوزه و دانشگاه:

بیشترین مسئولیت عفاف جامعه بر عهده مردان است

بیشترین مسئولیت عفاف جامعه بر عهده مردان است

یک پژوهشگر علوم دینی معتقد است: عفاف زمینه حجاب و پوشش درست در جامعه است که در این میان مردان بیشترین مسئولیت عفاف را بر عهده دارند.

غلامرضا جهانداری درگفتگو با خبرنگار مهرعفاف را زمینه حجاب و پوشش درست در جامعه دانست‌ و گفت: بیشترین مسئولیت عفاف برعهده مردان است که باید زمینه حجاب را در جامعه ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که در جامعه رعایت حجاب به معنای رعایت حریم‌ها و حدود اسلامی انجام شود، جامعه ما به جامعه‌ای تبدیل خواهد ‌شد که افراد برای عرضه کار و خدمت به رفت و آمد و حضور در جامعه می‌پردازند و تحرکات آنها منطقی‌تر می شود.

جهانداری بر لزوم ایجاد فضای روانی سالم در جامعه تاکید کرد و گفت: همان‌طور که فضای فیزیکی جامعه و هوایی که ما تنفس می‌کنیم باید سالم باشد تا آلودگی‌ها به انسان صدمه نزند، همین تاثیر نیز در اثر حضور عوامل مضر روانی در جامعه فضای جامعه را برای زندگی سالم با مشکل مواجه می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان این که خانواده  اولین مکان برای انتقال ارزش ها به فرد است و نقشی اساسی در نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف دارد،گفت: در محیط خانواده باید حجاب، عفاف و حیا به عنوان یک ارزش تعریف و بدان بها داده شود. هر کسی که خود را مقید به این رفتار کرد به او توجه و ارزش آن شناخته شود.

کد مطلب 1354359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها