بیشترین مسئولیت عفاف جامعه بر عهده مردان است

غلامرضا جهانداری درگفتگو با خبرنگار مهرعفاف را زمینه حجاب و پوشش درست در جامعه دانست و گفت: بیشترین مسئولیت عفاف برعهده مردان است که باید زمینه حجاب را در جامعه ایجاد کنند.
وی ادامه داد: در صورتی که در جامعه رعایت حجاب به معنای رعایت حریمها و حدود اسلامی انجام شود، جامعه ما به جامعهای تبدیل خواهد شد که افراد برای عرضه کار و خدمت به رفت و آمد و حضور در جامعه میپردازند و تحرکات آنها منطقیتر می شود.
جهانداری بر لزوم ایجاد فضای روانی سالم در جامعه تاکید کرد و گفت: همانطور که فضای فیزیکی جامعه و هوایی که ما تنفس میکنیم باید سالم باشد تا آلودگیها به انسان صدمه نزند، همین تاثیر نیز در اثر حضور عوامل مضر روانی در جامعه فضای جامعه را برای زندگی سالم با مشکل مواجه میکند.
این استاد دانشگاه با بیان این که خانواده اولین مکان برای انتقال ارزش ها به فرد است و نقشی اساسی در نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف دارد،گفت: در محیط خانواده باید حجاب، عفاف و حیا به عنوان یک ارزش تعریف و بدان بها داده شود. هر کسی که خود را مقید به این رفتار کرد به او توجه و ارزش آن شناخته شود.
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