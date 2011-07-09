260 یتیم کمیته امداد فاروج به اردوی زیارتی و سیاحتی می روند

حسینعلی عاقبتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر 40 نفر از ایتام دختر مقطع راهنمایی به اردوی مشهد مقدس اعزام شدند.

وی تصریح کرد: 220 یتیم نیز در طول تابستان و در نوبتهای مختلف با کمک این نیکوکاران به اردو اعزام می شوند.



وی با بیان اینکه این اردوها از پنجم تیر ماه آغاز و تا 9 مرداد ماه ادامه خواهد داشت گفت: این ایتام در طول این مدت به اردوی مشهد مقدس، نیشابور و به اردوهای داخل استان اعزام می شوند.

عاقبتی با اشاره به اینکه این اردو در هفت مرحله انجام می شود افزود: در این اردوها ایتام دختر و پسر در مقاطع تحصیلی مختلف، دختران بازمانده از تحصیل و مادران نمونه ایتام شرکت می کنند.

وی سرانه هر یتیم برای شرکت در اردو را 300 هزار ریال عنوان کرد و افزود: اعتباری بالغ بر 78 میلیون ریال برای این اردوها از محل کمکهای حامیان نیکوکار هزینه خواهد شد.



وی هدف از برگزاری این اردوها را تقویت و ایجاد روحیه با نشاط در بین ایتام و خانواده هایشان عنوان کرد.

این مسئول افزود: تقویت روحیه همکاری در بین افراد، کاهش تبعات فردی، اجتماعی و تعالی خانواده از دیگر اهداف این اردوها است.



رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فاروج گفت: امید است با برگزاری اینگونه برنامه ها بتوانیم تا حدی مشکلات روحی آنان را کاهش دهیم.

