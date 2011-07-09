کنگره شهید باهنر در کرمان برگزار می شود

نجار در گفتگو با مهر اظهارداشت: این کنگره در راستای بزرگداشت و تاکید برجایگاه علمی شهید باهنر در کرمان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: طی برنامه ریزی صورت گرفته این کنگره سراسری با حضور اندیشمندان 14 شهریور ماه برپا می شود و شخصیتهای ملی و بین المللی در آن حضور خواهند داشت.

استاندار کرمان ادامه داد: شهید باهنر یکی از اندیشمندان معاصر کرمان است و باید با برگزاری چنین برنامه هایی اندیشه های این مرد بزرگ در جامعه گسترش یابد.

وی خواستار ساخت و نصب تندیس شهید باهنر در کرمان شد و گفت: برگزاری نمایشگاه آثار وی نیز در راستای رسیدن به اهداف کنگره بسیار تاثیر گذار خواهد بود ضمن اینکه سایت شهید باهنر نیز به سه زبان زنده دنیا همزمان با کنگره آغاز به کار خواهد کرد.