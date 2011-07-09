ایجاد 100 هزار خیریه خانوادگی در ماه مبارک رمضان

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرایی شدن طرح "صله" خبر داد و افزود: در این طرح خانواده های غیر یتیم تحت پوشش کمیته امداد تحت حمایت تشکلهای خیریه خانوادگی قرار می گیرند.

وی افزود: کمیته امداد در طرح "صله" به سراغ اقوام و آشنایان اعم از عمه، خاله، عمو، دائی و... افراد تحت پوشش خود رفته و از توانمندیها و کمکهای مادی، معنوی، مشاوره ای و اشتغال اعضای خانواده برای توانمند سازی این افراد بهرمند می شود.

البته این تشکلهای خانوادگی با تعامل و همکاری کمیته امداد ایجاد شده تا دچار آسیبهای احتمالی نشود.

معاون کمیته امداد گفت: در اجرای آزمایشی این طرح در شهرهای تهران، لرستان و ایلام شاهد موفقیتهایی بودیم که در ماه مبارک رمضان 100 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد در سراسر کشور زیر چتر طرح "صله" قرار می گیرند.

ستاری تصریح کرد: در این طرح کارشناسان کمیته امداد با شناسایی اقوام و آشنایان مددجویان با آنها ارتباط برقرار کرده و پس از تشکیل تشکل خیریه خانوادگی بر اساس ضوابط طرح آموزشهای لازم به افراد داده می شود.