تهدید معماری سنتی موسسه حکمت با ساختمانی بی هویت

ایرج داداشی درباره ساخت یک مجتمع تجاری رو به روی ساختمان تاریخی موسسه حکمت و فلسفه به خبرنگار مهر گفت: ساختمان تجاری محل رفت و آمدهای بسیار شلوغ است در حالی که اینگونه رفت و آمدها در محله هایی مانند خیابان آراکلیان و در جوار ساختمان تاریخی و فرهنگی حکمت و فلسفه تناسبی با ماهیت آن ندارد چون رفت و آمدهای موسسه، فرهنگی است نه تجاری.

وی ادامه داد: در محل ساختمان موسسه زمانی که سمیناری برگزار می شود جای پارک خودرو نیست چه برسد به آنکه با ایجاد این مجتمع تجاری این خیابان از آنچه که هست شلوغتر نیز بشود.

عضو گروه آموزشی حکمت هنرهای دینی با بیان اینکه معمولا سازمان میراث فرهنگی از ساخت و ساز بی رویه در کنار آثار تاریخی ممانعت می کند اما در این مورد کوتاه آمده است تصریح کرد: ساخت این مجتمع بافت معماری این محله را تغییر می دهد چون اگرچه ساختمانهای اطراف موسسه جدید التاسیس است اما کاربری مسکونی داشته است در حالی که کاربری این مجتمع تجاری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر افزود: ساختمان موسسه تابع معماری سنتی است ولی با ساخت این مجتمع عملا تحت تاثیر معماری جدید که هجوم آورنده است قرار خواهد گرفت.

وی با انتقاد از وضعیت بافت سنتی تهران گفت: تهران فاقد هویت مشخصی است چون وقتی یک نفر وارد این شهر به عنوان شهر اسلامی و شرقی می شود با هویت بیگانه و بی سلیقه ای رو به رو خواهد شد که هر ساختمان به ساختمان مجاورش دهن کجی می کند!