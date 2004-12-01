رئيس سازمان تبليغات اسلامي هرمزگان در گفت و گو با "مهر": مسجد بايد محور تمام فعاليت هاي فرهنگي باشد

حجت الاسلام سيد شكرالله زندوي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : برنامه ريزي دقيق و مشخص كردن روند كار در سطح مساجد كشور ، امري است كه به ارتقاء فعاليت هاي اين پايگاه هاي معنوي و معرفتي كمك كرده و به اين فعاليت ها سمت و سوي مشخصي مي دهد .

وي با اشاره به اين كه براي رساندن مساجد به جايگاه مطلوب ، جلب و جذب جوانان به مساجد ، نظر سنجي از اين قشر مي تواند بسيار راهگشا باشد گفت : بهترين راه براي درك و دريافت نيازها و خواست هاي جوانان كشور ، كسب اطلاعات از خود آنان است ، از طريق يك نظرسنجي دقيق و فراگير به خوبي مي توان به خواست هاي آنان پي برد و در جهت برآوردن نيازها و فراهم آوردن امكانات و موقعيت مطلوب آنها تلاش كرد .

حجت الاسلام زندوي با ياد آوري اين كه رويكرد جوانان به مساجد خوب و رضايت بخش است افزود : اگر ميزان توجه جوانان در سالهاي گذشته را با حضور آنها در چند سال اخير مقايسه كنيم ، به خوبي پررنگ شدن و افزايش حضور اين قشر از جامعه در پايگاه هاي انسان ساز مساجد را درك خواهيم كرد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان با تأكيد بر اين كه البته اين ميزان حضور هنور قانع كننده و قابل قبول نيست و مي بايست براي افزايش آن به خوبي فعاليت شود گفت : علاوه بر نظرسنجي و اطلاع از خواست ها و نيازهاي جوانان ، فضاي مساجد نيز نياز به بازنگري و تغييرات بسياري دارند .

وي فضاي سنتي مساجد را يكي از موانع حضور هر چه بيشتر جوانان در مساجد اعلام كرد و يادآورشد : همانطور كه در همه زمينه ها از جمله از نظر ساختماني و آموزشي ، تغييرات بسياري در سطح جامعه ايجاد شده است ، بي ترديد فضا، مكان و موقعيت مساجد نيز نياز به تغييراتي بنيادي دارند و بايد از حالت سنتي خود كه فقط فضايي براي عبادت بودند ، به پايگاه هايي فرهنگي و تربيتي تبديل شوند .

حجت الاسلام زندوي با تأكيد بر اين كه مساجد مي بايست محور تمام فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي كشور باشند افزود : براي محور شدن مسجد ، مي بايست اين مكان ها به كتابخانه ، مكان ورزشي - تفريحي ، صندوق قرض الحسنه براي رفع نيازهاي جوانان و رايانه مجهز شده و حتي فضاهاي سبز نيز در اطراف مساجد ايجاد شوند تا جاذبه بيشتري داشته باشند، به گونه اي كه مساجد به پايگاه هايي تبديل شوند كه براي هر نوع سليقه و ذوقي برنامه و فضاي خاصي داشته باشند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان در همين ارتباط به نقش امامان جماعت در جلب و جذب جوانان به مساجد اشاره كرد و گفت : در وهله اول بايد توجه داشت كه تمام مساجد مي بايست از نعمت داشتن امام جماعت بهره مند باشند در حالي كه متأسفانه در حال حاضر هستند مساجد بسياري كه امام جماعت ندارند ، به علاوه ، داشتن امام جماعت خوش اخلاق ، با رفتار مناسب مي تواند يكي از جاذبه هاي مسجد باشد.

حجت الاسلام زندوي تأكيد كرد : امامان جماعت بايد عالم به علم روز بوده و با آگاهي كامل از شرايط روز جامعه ، پاسخگوي نيازها و شبهات اقشار مختلف مردم و به ويژه جوانان بوده، آنها را به شكلي مطلوب به حضور در فضاي معنوي و سازنده مساجد ترغيب كنند .

وي تجهيز مساجد به امكانات برودتي و حرارتي و همچنين توجه به نظافت فرش ، مهر و فضاي كامل مساجد را ضرورتي ديگر عنوان كرد و گفت : با توجه به اين موارد مي توان فضاي مساجد را مطلوب حضور دلچست اقشار مختلف مردم كرد .

حجت الاسلام زندوي تصريح كرد : چنانچه موارد فوق مورد توجه جدي مسئولان امر قرار گيرد، بي ترديد حضور پرشور همه مردم در مساجد سراسر كشور را شاهد خواهيم بود .