محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح افزایش تیمها و تجهیزات جستجو در استانهای کشور خبر داد و افزود: هم اکنون 40 سگ زنده یاب در اختیار تیمهای جستجو و نجات پایگاههای هلال احمر سراسر کشور قرار دارد در حالی که حداقل هر استان به یک تیم از سگهای زنده یاب نیاز دارد که حدودا 160 سگ می شود.

کارایی سگهای زنده یاب 90 درصد بیشتر از دستگاه زنده یاب است

وی در مورد شایعاتی مبنی بر اینکه سگهای آلمانی زنده یاب هلال احمر هفته ای چندین میلیون تومان هزینه غذا و نگهداری دارند گفت: امروز غذای سگ را می توانیم به صورت کنسروی تهیه کنیم و هزینه زیادی ندارد ولی کارایی سگهای زنده یاب 90 درصد بیشتر از دستگاههای زنده یاب است در حالی که قیمت یک دستگاه زنده یاب 70 میلیون تومان و قیمت هر سگ ایده آل تنها دو میلیون تومان است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در پاسخ به این پرسش که فرماندهی نیروی انتظامی از خودکفایی ایران در تربیت سگهای عملیاتی خبر داده آیا هلال احمر از این سگها استفاده نمی کند گفت: سگهای پرورش داده شده توسط ناجا بیشتر در کشف مواد مخدر یا بمب کارایی دارند و نمی توانند در عملیاتهای زنده یاب هلال احمر موثر باشند ولی هلال احمر سگهای آلمانی را که ژنتیک این کار را دارند از سن دو سالگی خریداری کرده و تربیت و آموزش می دهد.

