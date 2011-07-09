آخرین وضعیت تیمهای ایران در روبوکاپ/ گذشت ایران از سد آلمان، ژاپن و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی روبوکاپ 2011 از 5 جولای در استانبول ترکیه با حضور 200 تیم از 57 کشور جهان آغاز شد و تاکنون تیمهای ایرانی با گذشتن از تیم های آمریکا، ژاپن، آلمان، پرتغال، سنگاپور، انگلیس توانستند به دور بعدی این رقابت ها راه یابد. آخرین وضعیت تیم های ایرانی به شرح زیر است:

لیگ فوتبالیست سایز متوسط



رقابت های لیگ فوتبالیست سایز متوسط با حضور 18 تیم از 12 کشور دنیا در حال برگزاری است که در این لیگ تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در دومین دیدار خود موفق شد تیم پرتغال را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد. این تیم همچنین توانست در بازی اول تیم ژاپن را 7 بر صفر شکست دهد و با کسب سه امتیاز از سد تیم پرتغال نیز بگذرد و جز 10تیم برتر به دور بعدی این مسابقات صعود کند.



در این لیگ تیمهای دانشگاه آزاد قزوین با تیمهایی از آلمان، ژاپن و پرتغال به رقابت پرداختند که نتایج آن به شرح زیر است:

تیم MRLدانشگاه آزاد اسلامی قزوین7 ، ژاپن صفر

MRLدانشگاه آزاد اسلامی قزوین3 ، پرتغال صفر

MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین صفر، آلمان یک

MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین توانست به مرحله دوم مسابقات صعود کند.



لیگ فوتبالیست سایز کوچک



تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانسته اند در مقابل حریفان ژاپنی و آلمانی به پیروزی برسند.

تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در اولین دیدار خود در لیگ فوتبالیست سایز کوچک توانست تیم ژاپن را با حساب دو بر صفر شکست دهند. همچنین تیم immortat از دانشگاه امیرکبیر نیز در رقابتی جذاب و دیدنی توانست تیم آلمان را با حساب یک بر صفر از پیش رو بردارد.



نتایج این لیگ در زیر آمده است:

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین2، ژاپن صفر

MRL انشگاه آزاد اسلامی قزوین یک، ترکیه صفر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک، آلمان صفر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک، چین صفر

دانشگاه علم و صنعت 2، ژاپن صفر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر3، برزیل صفر

دانشگاه شهیدبهشتی صفر، ژاپن 2

دانشگاه شهیدبهشتی صفر، ترکیه صفر



در این لیگ تیم ژاپنی جز 5 تیم برتر دنیا درتاریخ مسابقات جهانی ربوکاپ است ولی تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، امیرکبیر و علم وصنعت موفق شدند به مرحله دوم راه این لیگ راه یابند.



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دراین لیگ 18 تیم از 12 کشور دنیا شرکت کرده است و در 3 دور مسابقه برگزار شده تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب امتیازات لازم به دور بعد صعود کرده است.



در این لیگ تیم هایی از دانشگاه های آزاد اسلامی یزد و تهران مرکز نیز حضور دارند که وضعیت صعود آنها اعلام خواهد شد.



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MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در میان 20 تیم شرکت کننده در روز اول مسابقات رتبه 10 را به دست آورد و تیم سورنا از دانشگاه امیرکبیر حائز رتبه 14 شد. در این لیگ چین حائز رتبه 17 شد در حالی که در سال گذشته قهرمان این لیگ بوده است. رقابت های این لیگ امروز ادامه خواهد داشت.



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وضعیت تیمها تاکنون به شرح زیر است:

ترکیه رتبه اول

چین دوم

انگلیس سوم

فرزانگان ایران چهارم

شهید بهشتی پنجم

MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ششم



در این لیگ 18 تیم به رقابت می پردازند که 10 تیم صعود کننده به دور دوم در پایان امروز مشخص خواهد شد.



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تیم MRl دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و شهید بهشتی به طور مشترک مقام اول

تیم پاسارگاد از ایران سوم



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دانشگاه آزاد اسلامی یزد 2 دانشگاه آزاداسلامی خوراسگان صفر

دانشگاه آزاد اسلامی یزد صفر، سنگاپور 4

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان صفر، سنگاپور 5

دانشگاه امیرکبیر صفر، آمریکا 7

دانشگاه امیرکبیر 6، دانشگاه ارومیه صفر



در این لیگ صعود تیم های دانشگاه آزاد اسلامی یزد و دانشگاه امیرکبیر به دور بعد راه یافتند و سایر تیم های ایرانی در مرحله حذفی با رقبای خود به رقابت می پردازند.



لیگ روباتهای انسان نما



طبق این گزارش 28 تیم از کشورهای مختلف در این لیگ شرکت کردند و تنها تیم ایرانی شرکت کننده در این لیگ تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین است. روباتهای این لیگ تلفیقی از هوش مصنوعی و مکانیک است. در بخش هوش مصنوعی تیمهای شرکت کننده از ایران به جایگاه مناسبی در دنیا دست یافتند ولی در بخش مکانیک به دلیل اعمال تحریمها تیم های شرکت کننده برای تهبه قطعات مورد نیاز روباتها با محدودیتهایی مواجه هستند.



وضعیت تیمهای دانش آموزی



در رقابت این دانش آموزان 14 تیم شرکت کردند که تاکنون تیم فرزانگان به مرحله بعد صعود کرده است.