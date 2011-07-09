تحلیل آخرین تصاویر صالح/ دیکتاتور فلج و کور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در گزارشی نوشت: انتشار تصاویر رئیس جمهور یمن پس از عملیاتی که اخیرا وی و ارکان حکومتی اش را هدف را قرار داده بود، موجبات ناامیدی مخالفان و موافقان وی را فراهم آورد.

وی در این تصاویر در حالت تحقیرآمیزی دیده می شد. یمنیها معتقدند انتشار تصاویر رئیس جمهورشان در این وضعیت اقدامی غیر اخلاقی و اهانت آمیز برای ملت و کشور بوده است.

البته برخی هواداران عبدالله صالح بی توجه به این مسائل پس از پخش سخنرانی و تصاویر وی که از انجام 8 عمل جراحی موفقیت آمیز بر روی خود خبر داد، به خیابانها ریخته و به آتش بازی و شلیک گلوله هوایی پرداختند. خوشحالی که گفته می شود 11 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است.

از سوی دیگر، مخالفان دیکتاتور یمن که در پی پافشاری بر حضور در قدرت با این سرنوشت مواجه شد. روز گذشته (جمعه) بار دیگر به خیابانها ریختند و پس از چند هفته نسبتا آرام تظاهراتی بزرگ را علیه وی ترتیب دادند. مردیم یمن در این تظاهرات خواستار حل سریع بحران در این کشور در راستای تحقق اهداف انقلاب و عدم تسلیم در برابر فشارهای خارجی شدند.

القدس العربی در ادامه با ارائه تحلیلی از تصاویر منتشر شده از دیکتاتور یمن نوشت: کارشناسان با اشاره به تصاویر منتشر شده معتقدند صالح به طور کامل فلج شده و تنها قوای عقلی و قدرت تکلمش سالم مانده است. بر این اساس، نحوه نشستن عبدالله صالح بر روی صندلی نشان می دهد وی از دو پا فلج شده است. صورت وی در این تصاویر کاملا سوخته بود و سر و گوشهایش با پارچه ای مخفی شده بود که نشان می دهد این قسمتها نیز دچار سوختگی شدید شده است.

عبدالله صالح در این تصاویر هرگز سر خود را تکان نداد. دست چپ وی نیز احتمالا قطع شده بود و دست راستش را کاملا گچ گرفته بودند. همچنین قسمت سینه رئیس جمهور یمن متورم به نظر می رسید که احتمالا به علت کار گذاشتن دستگاههای تنفسی برای وی بوده است.

القدس العربی در ادامه نوشت: چشمان صالح نیز غیر طبیعی و بسیار سفید به نظر می رسید، طوری که حرکت دادن و پلک زدنش به افراد کور شبیه بود.