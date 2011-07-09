به گزارش خبرنگار مهر، آدرس زن فالگیر که شهرتش حالا زبانزد شده آنقدرها هم آسان نیست. از خیابان اصلی به چند کوچه تو در تو میروی و اینقدر پیش میروی تا به در بزرگ مغز پستهای میرسی جایی که شاید کمی نسبت به خیابان اصلی پرت باشد و تا آشنا نداشته باشی نمیتوانی واردش شوی.
انتهای یک کوچه بن بست است و پیرمردی خمیده، نان به دست از قیافهات میفهمد که دنبال چه هستی و زود آدرس را به تو میدهد. "اونجاست زنگ بالا را بزن".
طبقه بالا یک اتاق کوچک، به هم ریخته و شلوغ است که میزبان سه زن دیگر هم هست. مشتریانی که به در و دیوارهایی که با پوسترهای کلاژ شده عجیب غریب سنجاق شدهاند، انگار مسخ شدهاند گویی توی همان دنیای عجیب به دنبال سرنوشتی میگردند که دوستش دارند.
اتاق کمی تاریک است و پردهها و اشیای عجیبی مثل اطوی ذغالی، چراغی شبیه به چراغ جادو و … جلب توجه میکند، چیزهایی که فقط باید در عتیقهفروشیها دنبالشان گشت، بویی از عنبر و گلاب مشامت را پر میکند.
قهوه داخل فنجان چرک یک نفس خورده می شود تا فنجان خالی شاهد پیش گویهایی باشد که روی اعتقادات خرافی مانور میدهند.
نوع آرایش زن به شکلی نیست که نتوانی زن 50ساله را تصور کنی، صورتش پر است از چروکها و خطوط تند و تیز. فالگیر با صدای دورگهای میپرسد: "چی شده؟ مشکلت چیست؟ نگاهی عاقل اندر سفیه میاندازد و میگوید: با این پول که طلسم وا نمی شه. این پول در حد چشم نظره!".
بعد لبخند محوی میزند و آب دهانش را قورت میدهد و با اشتیاق میگوید تا زندگیات برود ته فنجان.
یک راه افتاده، مسافرت داری، عدد هفت افتاده تا هفت روز دیگه یک خبر میشنوی، یک زن لا غر اندام تو فالت هست. پشت سرت حرف و حدیث زیاده، دلت خیلی گرفته، موش افتاده، از سنگهایی میگوید که باید بخری تا برایت شانس بیاورد و از چیزهایی که باید بخوری و...میگوید :فال تاروت هم میگیرد با نخود و سنگ هم بلد است.
سر کتاب، کارگشایی، رزق و روزی، مهر و محبت، بخت گشایی تمام چیزهایی است که در بقچهاش یافت می شود.
یک به یک کارتهای طالع را جلوی چشمان منتظر و نگران مشتریهای زخم خورده از دنیا٬ روی میز جادو٬ می چیند ...درمان چاقی و لاغری، پیدا کردن شوهر برای دختران، بخت گشایی برای پسران بدشانس، قبولی در کنکور، بریدن محبت شوهر گرامی به هوو با طلسم محبت، درمان همه نوع بیماری لاعلاج از آرتروز بینی گرفته تا سرطان نوک مو، دور کردن حیوانات موذی از خانه ، از مگس و پشه گرفته تا مار و عقرب و اژدها، جن گیری، پیش بینی آینده و رساندن به آخر آخر خوشبختی و... همه و همه در تخصص آنهاست.
این سالها بازار آنها داغ داغ است و هر روز شگرد جدیدی را رو میکنند تا مشتریان ساده لوحشان را تور بزنند.شیوههای آنها برای فریب طعمههایشان آنقدر پیش پا افتاده است که بیشتر به یک شوخی بامزه میماند تا واقعیت.
توی اتاق همچنان مشتریانند که اضافه میشوند. خانم منشی هم یا با تلفن حرف میزند و یا با مشتریها که از طبقات مختلفی هستند، سر و کله میزند:باید از 20 روز جلوتر نوبت گرفته باشید. پنج اسکناس هزار تومانی زیر روزنامههایی که روی میز منشی است قرار میگیرد تا 20 روز به چند ساعت تغییر کند. او هم بیدرنگ مشتری را به داخل راهنمایی میکند.
فالگیرها زندگی پیچیده و عجیبی دارند. به راحتی به مخفیترین گوشههای زندگی فردی و اجتماعی افراد سرک میکشند و هر آنچه را از ذهن و فکرشان برمی آید به عنوان آینده بینی و راه حل مشکلات پیش روی مخاطب قرار میدهند، نسخههای عشق و عاشقیهای عجیب و غریب و افسانه واری میپیچند و در زندگی زناشویی خانوادهها مداخله و بعضاً نقشی محوری و اساسی را در برخی جدلهای خانوادگی ایفا میکنند.
یک کارشناس علوم اجتماعی در خصوص فراگیر شدن پدیده اجتماعی فال گیری و پیشگویی میگوید: اعتقاد به فالگیری یک نوع خرافه پرستی است که باید با ابزارهای فرهنگی و اعتقادی، آن هم در سطح بسیار وسیع و گسترده از طریق رسانهها و تبلیغ فرد به فرد و چهره به چهره به مبارزه با آن پرداخت.
الهه بیات در ادامه میافزاید: امروزه نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا، فالگیران و رمالان با ادعای پیش گویی و آینده بینی کار و کاسبی برای خود به راه انداخته و افراد ساده دل فراوانی را نیز مجذوب خود کرده و به کلاهبرداری و شیادی از این طریق میپردازند و حتی به تربیت شاگرد و علم آموز برای دستیاری خود مشغول میگردند.
وی اظهار میدارد: اگر فالگیری و رمالی را به عنوان یک پدیده و معضل اجتماعی موجود درون جامعه امروز بنگریم، بی شک فرهنگسازی و ارتقای سطح آگاهیهای مردم آن هم با برنامه ریزی و انجام کار خستگی ناپذیر و طولانی مدت میتواند تنها راه مبارزه ریشهای با این معضل باشد.
گودرز سجودی، روان درمان، پرده از بخش دیگری از رمز و راز زنان فالگیر برمی دارد و میگوید: وجود راه حلهایی برای حل مشکلات مردم از قبیل کف بینی، فال شمع، تاروت و ... مدتی است که در زندگی روزمره مردم بیش از پیش به چشم میخورد، در آرایشگاهها، پارکها، سالنهای ورزشی، استخرها شاهد حضور زنانی هستیم که به این امر میپردازند و مشتریان خود را سر کیسه میکنند.
وی میافزاید: اما مشکل به همین جا ختم نمیشود، آن چه دردناکتر و قابل تعمق است، وجود سایه ارتکاب جرایمی همچون اغفال، تجاوز، قتل و ... بر سر این مراجعین نگون بخت است. تعداد زیادی از مراجعین از عواقب صدمات و لطمات فراوان روانی و جسمی که از اعتماد به فالگیرها در رنج هستند و مورد آسیبهای جدی و گاه غیر قابل جبران قرار گرفتهاند.
سجودی خاطرنشان میکند: بسیاری از افراد تحصیلکرده و روشنفکر اسیر تفکرات واهی و پوچ رمالان و شیادانی میشوند که حاضرند با پرداخت هزینههای گزاف و رقمهای میلیونی، نه تنها جیب گشاد این افراد را پر پولتر کنند، بلکه مشوق اصلی برای ادامه جرم این مجرمان میشوند.
وی راه حل و برخورد کاربردی با این معضل فراگیر اجتماعی را نیازمند فرهنگسازی و اطلاع رسانی دانست و افزود: مهمترین راهکار مقابله با گسترش این پدیده اجتماعی فراهم کردن امکان استفاده از راه حلهای عقلانی و منطقی است.
سجودی تأکید می کند: ایجاد و توسعه مراکز کارآمد مشاوره و راهنمایی در تمامی مناطق کشور به صورت رایگان و یا ارزان قیمت، میتواند حجم مراجعات به سودجویان و شیادانی که از عقاید و باورهای مردم سوءاستفاده میکنند را کاهش دهد.
در مورد زادگاه اصلی فال، اتفاق نظری وجود ندارد اما آنچه مسلم است تاریخچه فال به اقوام آریایی برمی گردد و بدین ترتیب تاریخ جادوگری و فالگیری به شرق میرسد.
اما محققان میگویند مردم برخی کشورها از نظر آمار مراجعه به فالگیر، گوی سبقت را از سایر مردم دنیا ربودهاند، انگلیسیها و رمانیایی ها از جمله این افراد هستند ولی باید به این آمار ایرانیها را هم اضافه کرد.
آسیب شناسان اجتماعی معتقدند که فالگیرها افرادی هستند که بیشتر از آنکه به علم پیش گویی مسلط باشند به علم روا نشناسی مسلطتند. زیرا آنها با دقت در عکسالعملها و هیجانات مشتریهایشان و با توجه به سن و سال مشتری و نیازهای متناسب با آن سن و سال مطالبی را برای مشتری عنوان میکنند که خوشایند اوست و مشتریان ساده که به تصور تحول عظیم در زندگیشان به آنجا میآیند و منتظرند که هنگام بیرون رفتن از آن خانه، تمام بار مشکلاتشان همان جا بماند و آنها سبک بال و آسوده خاطر و بدون هیچ مشکلی آنجا را ترک کنند.
مطابق قانون مصوب ۱۳۲۴، هرگونه اقدام به رمالی، جنگیری و فالگیری جرم محسوب میشود و مطابق بند ۱۸ ماده سه آئیننامه این قانون افرادی که از طریق رمالی و پیشگویی در مغازه و خانه مردم را فریب میدهند و از این طریق درآمد کسب میکنند، مرتکب جرم شده و قانون بــرای ایــن افـراد زندان و جزای نقدی پیشبینی کرده است.
سید محمد تقی محصل همدانی کارشناس حقوقی، در زمینه مجرمانه خواندن فعالیتهای فالگیران، رمالان و کفبینان میگوید: از آنجا که این اعمال فعالیتهای مجرمانهای هستند خود به اعمال مجرمانه دیگری از قبیل رابطه نامشروع، طلاق، قتل، ضرب و جرح و غیره نیز دامن میزنند اما برای تعیین معیار جرم این افراد باید دید که پیامد و نتیجه نهایی چنین عملی با کدامیک از مصادیق جرم در قانون مطابقت دارد تا این تبعات به فراخور نوع جرم ارتکابی مستوجب کیفر و مجازات افراد خاطی شود.
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گزارش: دریا قدرتی پور
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