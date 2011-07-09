راهیابی 160 دانش آموز به مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان صبح شنبه در مراسم آغاز مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان اظهار داشت: برای تحقق آرمانها و اهداف تعلیم و تربیت اسلامی، تنظیم و اجرای برنامه های دین مبین اسلام و منویات مقام معظم رهبری از ماموریتهای اصلی مدیران آموزش ابتدایی است.

به گفته وی، توجه به رویکرد تربیتی و رشد کودکان در همه ابعاد از وظایف معاونت آموزش ابتدایی به ویژه دفتر دبستان است که برنامه های این معاونت برگرفته از دین مبین اسلام است.

معاون آموزش ابتدایی و پیش دبستانی با عنوان این مطلب که یکی از برنامه های این معاونت ایجاد تفکر فلسفی در دانش آموزان ابتدایی است، افزود: بر ما لازم است که راهی در راستای تحولی بنیادی برداریم و بر این اساس برگزاری جشنواره جابربن حیان برای نخستین بار در سال 90 شکل گرفت.

قربان با اشاره به اینکه باید دانش آموز را در تمام ابعاد شناختی اجتماعی و خلاقیت رشد دهیم گفت: باید دانش کودک را به مهارت تبدیل کنیم و پرورش تفکر از طریق مشاهده و آزمون و خطا فراهم کردن مقدمات علمی شناخت محیط و شناسایی استعدادها و تفکر ذاتی دانش آموزان از ملاحظات ضروری است که در این جشنواره پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه با برگزاری این جشنواره علمی دانش آموزان تبدیل به دانشمندان کوچکی شده اند افزود: این دانش آموزان با آزمایش و تفکر و فرضیه به رتبه های علمی رسیده اند که امروز 160 دانش آموز به مرحله کشوری راه پیدا کرده اند.

قربان، تقویت روحیه کنجکاوی و پرسشگری، تمرین مهارتهای زندگی، پرورش تفکر فلسفی، حقیقت و خداجویی، مواد درسی به صورت درهم تنیده، تقابل والدین و مدرسه ، تحقق یادگیری مادام العمر در دانش آموزان، تمرین مدیریت زمان و شکل گیری ایجاد زمینه ای کارآفرینی از دوره ابتدایی را از اهداف برگزاری جشنواره جابربن حیان عنوان کرد.