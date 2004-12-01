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۱۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۳۷

سفر هيات انستيتوي فلسفه آكادمي علوم روسيه به ايران

يك هيات علمي - فرهنگي انستيتوي فلسفه آكادمي علوم روسيه، ‌به منظور ديدار و گفت وگو با استادان علمي كشورمان، روز گذشته وارد تهران شد.

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، اعضاي اين هيات در طول اقامت يك هفته‌اي خود در كشورمان، ضمن ملاقات با استادان فلسفه دانشگاههاي كشور، از اماكن فرهنگي - هنري شيراز نيز بازديد خواهند داشت.

ديدار با رئيس بنياد حكمت و فلسفه صدرا، ملاقات با رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، شركت در شوراي پژوهشي موسسه حكمت و فلسفه ، ديدار از گروه فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي، ديدار از فرهنگستان علوم و ... از جمله برنامه هاي تدارك ديده شده براي هيات روسي در كشورمان است.

اعضاي اين هيات كه شامل: معاون انستيتو فلسفه، كارشناس ارشد بخش فلسفه شرق و رئيس بخش فلسفه شرق آكادمي روسيه هستند، به دعوت معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به كشورمان سفر كرده اند.
 
 
کد مطلب 135446

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