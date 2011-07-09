جزئیات معافیت ایثارگران و امداد جویان/ جدول کسر خدمت رزمندگان و جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تغییرات قانون خدمت وظیفه، مدت سربازی همچنان 18 ماه است که بر اساس شرایط خاص از این میزان کسر می شود. مشمولانی که در مناطق امنیتی و عملیاتی خدمت می کنند دو ماه و خدمت در مناطق بد آب و هوا یک ماه کسر خدمت دارند.
در قانون جدید مدت خدمت مشمولان لیسانس یک ماه، فوقلیسانس دو ماه، دکتری 3 ماه و فوقدکترا 4 ماه و مدت خدمت فوقلیسانس و بالاتر به ازای تحقیق و یا اختراع که درمورد مسائل نیروهای مسلح و انرژی اتمی باشد، از دو ماه تا پایان خدمت کسر میشود. در قانون گذشته خدمت، محققان فوقلیسانس و بالاتر به ازای پروژه تحقیقاتی و اختراعی که انجام میداد حداکثر یک سال کسر میشد ولی براساس مصوبه جدید دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان کسر میشد.
در این قانون و براساس مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامی سپاه کسر بسیجیان حداثر از 6 ماه کسر خدمت برخورد دار می شوند.
این در حالی است که تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) که حداکثر دارای دو فرزند ذکور بالای 18 سال باشند یکی از فرزندانشان از خدمت معاف میشود.
در این قانون رزمندگانی که 6 ماه تا پایان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه کسر خدمت و افرادی که 9 ماه تا پایان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه کسر خدمت درنظر گرفته شده است وبرای افرادی که 12 ماه تا پایان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه کسر خدمت و برای افرادی که 15 ماه تا پایان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه کسر خدمت در نظر گرفته میشود.
برای افرادی که 18 ماه تا پایان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه کسر خدمت در نظر گرفته شده و برای افرادی که 21 ماه تا پایان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه کسر خدمت اعمال میشود.
ضمن اینکه میزان کسر خدمت افرادی که 27 ماه تا پایان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه کسر خدمت اعمال میشود. سال های گذشته به ازای هر ماه خدمت 18 روز کسر خدمت صورت میگرفت اما به منظور بهرهمندی از خدمت سربازان این مدت محدود شده است.
جدول میزان کسر خدمت رزمندگان و جانبازان
|رزمندگان
|جانبازان
|سابقه جبهه به ماه
|میزان کسر خدمت
|میزان جانبازی به درصد
|میزان کسر خدمت به ماه
|6تاپایان8ماه
|2
|5%تا10|%
|2
|9تاپایان11ماه
|3
|11%تا15%
|4
|12تاپایان14ماه
|4
|16%تا20%
|5
|15تا پایان17ماه
|5
|21%تا24%
|8
|18تاپایان20ماه
|6
|21تاپایان23ماه
|7
|24تاپایان26ماه
|8
|27تاپایان29ماه
|9
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