خاموشی: شبکه مدنی شعرا ایجاد شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صبح روز پنج‌شنبه 16 تیر در آئین افتتاح دبیرخانه کنگره شعر آئینی هلال و نیز رونمایی از کتاب «نخلستان» در تالار سوره حوزه هنری، با بیان اینکه «سوق دادن جامعه به سمت اهل بیت (ع) و ولایت نیازمند فضا سازی است» گفت: کنگره شعر هلال حاصل فعالیت خود شاعران آئینی است و کنگره سازمانی به شمار نمی‌رود ولی اعلام می‌کنم برای رونق آن از هیچ کاری دریغ نخواهم کرد.

وی افزود: شعر ما باید توسط شعرا تربیت شود و به جامعه عمق بدهد و این موضوع تنها با ایجاد شبکه مدنی شعرا امکانپذیر است.

دکتر خاموشی همچنین خواستار فضاسازی رسانه‌ای درباره شعر آئینی به واسطه انتشار آثاری چون «نخلستان» شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه از پایان مراحل طرح احیاء شرح‌ نوشته‌ها بر صحیفه سجادیه خبر داد و گفت: 15 شرح نوشته شده بر صحیفه سجادیه توسط سازمان تبلغات اسلامی احیا و منتشر شده است و به زودی در مراسمی ویژه رونمایی خواهد شد و امیدوارم این حرکت، شروعی بر ایجاد تنوع در تولید آثاری از این دست باشد.