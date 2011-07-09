40 شرکت نفتی امسال واگذار می شود/ اوپک تولید نفت را افزایش نمی دهد

محمد علی آبادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه در مجموعه وضعیت واگذاری سهام شرکتهای صنعت نفت به بخش خصوصی در قالب اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مطلوب بوده است، گفت: بر این امسال وزارت نفت برای واگذاری سهام حدود 40 شرکت نفت، گاز و پتروشیمی برنامه ریزی کرده است.

سرپرست وزارت نفت همچنین در تشریح سفر بازید از تاسیسات و امکانات صنعت نفت در استانهای حاشیه دریای خزر، بیان کرد: امسال اعتبارات قابل توجه ای برای توسعه شبکه گاز شهری و روستایی اختصاص یافته است و از این رو پیش بینی می شود روند توسعه شبکه های گاز در سال جهاد اقتصادی با شتاب بیشتری دنبال شود.

این عضو کابینه دولت با اشاره به بهره برداری از خط لوله انتقال گاز دامغان به بندر نکا تا دو سال آینده، اظهار داشت: پیش بینی می شود با ساخت این خط لوله انتقال گاز طبیعی پایداری شبکه ملی گاز در استانهای شمالی کشور افزایش یابد.

وی همچنین از توسعه شبکه گاز در استانهای حاشیه دریای خزر به عنوان یک راهکار زیست محیطی یاد کرد و ادامه داد: با توسعه گاز به شهرها و روستاهای استانهای گیلان، مازندران و گلستان قطعا جنگلها کمتر مورد آسیب قرار خواهند گرفت.

این مقام مسئول همچنین در خصوص برنامه وزارت نفت برای ساخت پالایشگاههای جدید نفت همچون کاسپین در استانهای شمالی کشور، توضیح داد: ساخت دو پالایشگاه جدید نفت در استان مازندران به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.



اوپک تولید نفت را افزایش نمی دهد

به گزارش مهر، علی آبادی در ادامه درباره احتمال افزایش سقف تولید نفت اوپک، بیان کرد: در شرایط فعلی سیاست جمهوری اسلامی ایران به رئیس کنفرانس اوپک حفظ سقف تولید نفت این سازمان است.

سرپرست وزارت نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار جهانی به نفت بیشتری نیاز ندارد، تبیین کرد: این موضوع مورد تایید اکثر اعضای اوپک است.

رئیس اوپک با بیان اینکه ایران هم اکنون رصد و پایش تحولات بازار جهانی نفت را دنبال می کند، گفت: برخی از کشورهای عضو که وابستگی به ابرقدرت ها دارند خواستار افزایش تولید نفت هستند.

این عضو کابینه دولت در پایان خاطر نشان کرد: اعضای اوپک بدون استدلال های کارشناسی شده نسبت به افزایش سقف تولید نفت این سازمان اقدام نخواهند کرد.

به گزارش مهر، بر اساس آخرین گزارش رسمی دبیرخانه اوپک بهای هر بشکه سبد نفتی این سازمان با حدود یک دلار و 14 سنت افزایش از مرز 108 دلار به ازای هر بشمه عبور کرده است.