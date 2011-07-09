به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو سیموئز، مربی تیم ملی فوتبال درباره اردوی این تیم در اتریش گفت: می توانم بگویم که همه چیز خوب بود. رفتار بازیکنان کاملا حرفه‌ای، سازماندهی و کیفیت تمرین‌ها عالی، اشتیاق بازیکنان برای یادگیری و تمرین بسیار خوب و هماهنگی کل گروه از سرپرستی تا تدارکات بسیار مناسب بود و این را می توانیم نخستین پیروزی و نقطه مثبت تیم قلمداد کنیم. در این روزها ضمن اینکه خیلی جدی کار کردیم، اما در کنار آن محیط شاد و لذت بخشی هم داشتیم، فقط کیفیت زمین تمرین می توانست بهتر از این باشد.

وی درباره فوتبال و بازیکنان ایران کشورمان گفت: بازیکنان از لحاظ تکنیکی خوب هستند اما سطح رقابتی لیگ ایران درحد بازیکنان نیست. باید سطح رقابتی لیگ بالاتر از این باشد تا بازیکن هم از هر لحاظ پیشرفت داشته باشد و حرفه‌ای تر شود.

دستیار پرتغالی و 67 ساله "کی‌روش" که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، افزود: ما در زمان حاضر 30 نفر از بهترین بازیکنان ایران را دراختیار داریم و قصد داریم تغییراتی در نحوه بازی سنتی تیم ملی ایجاد کنیم. روند این تغییر باید از همین امروز آغاز شود تا فردا بتوانیم از آن نتیجه بگیریم. این تفکر آقای کی‌روش است که فردای تک تک بازیکنان باید بهتر از امروز آنان باشد و روز به روز درک بهتری از فوتبال داشته باشند و این هم فقط با کار و تمرین حاصل می شود و کی‌روش این تجربه را دارد تا به گونه‌ای عمل کند که این اتفاق در فوتبال ایران بیفتد.

سیموئز در خصوص اشتیاق بازیکنان به یادگیری و روند پیشرفت آنها گفت: اشتیاق کاملا محسوس است. ما کاملا احساس می کنیم که آنها می‌خواهند تغییر کنند و بهتر شوند و ما هم به این نتیجه رسیده‌ایم که قابلیت بهترشدن در بازیکنان ایران وجود دارد. البته فقط اشتیاق کافی نیست. یک نوع خواست و میل درونی باید در آنها باشد و خودباوری داشته باشند. آنها باید باور داشته باشند که نماینده یک کشور هستند. اینها می تواند باعث موفقیت شود.

وی در پایان به این نکته اشاره کرد که تیم ملی متعلق به یک یا چند نفر نیست بلکه متعلق به همه مردم ایران است به همین دلیل برای موفقیت و پیروزی، همه کشور باید از تیم ملی حمایت کنند.

براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال "آنتونیو سیموئز" از 15 سالگی وارد فوتبال حرفه‌ای شد و در سال 1959 در حالی که فقط 15 سال سن داشت به تیم بنفیکا انتقال یافت. او از آن سال تا 1975 تعداد 700 بازی رسمی برای این باشگاه پرتغالی انجام داد. همچنین با تیم جوانان پرتغال به مقام قهرمانی اروپا و با بنفیکا به قهرمانی جام باشگاه‌های اروپا رسید. با این تیم وی 10 بار قهرمان لیگ و شش بار فاتح جام حذفی پرتغال شده و درسال 1966 با تیم ملی کشورش به مقام سوم جام جهانی رسیده است. در آن مسابقات پرتغال موفق شد برزیل را شکست دهد که او در آن دیدار یک گل به ثمر رساند. همچنین یک بار در تیم منتخب جهان و سه بار در تیم منتخب اروپا انتخاب شده است.

سیموئز چهار سال آخر بازیگری خود را در آمریکا گذراند و سال 1979 در پایان بازیگری به حرفه مربیگری روی آورد و پس از چند سال کی‌روش او را برای همکاری دعوت کرد. وی در سال 1971 با تیم بنفیکا به تهران سفر و با تیم‌های پاس و پرسپولیس بازی کرده که در هر دو مسابقه تیمش برنده شده و او نیز در هر دو بازی گل زده است.