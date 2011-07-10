کاهش 800برابری تشعشعات موبایل با هندزفری/ استفاده 4درصد ایرانیها از هدست

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ استفاده از هندزفری و هدست بلوتوث در دنیا حدود 15 درصد برآورد شده و پیش بینی ها نشان می دهد که استفاده از هدست بلوتوث از سال 2009 تا 2014 در جهان به دو برابر افزایش یابد.

در این میان اگرچه ایران بزرگترین بازار هدست های پشت گوشی در خاورمیانه به شمار می رود اما نرخ استفاده این فناوری در ایران کمتر از 4 درصد است.

مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه با استناد به گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی(WHO) گفت: استفاده از هندزفری بی سیم (بلوتوث) می تواند آسیب ناشی از تشعشعات مضر تلفن همراه را تا 800 برابر کاهش دهد.

پدرام الیکایی با اشاره به گزارش آژانس تحقیقات در مورد امراض سرطانی (IARC) - زیرمجموعه سازمان بهداشت جهانی- که در ماه ژوئن 2011 منتشر شده است افزود: خطر ابتلا به نوع بدخیم سرطان مغز در مصرف کنندگان موبایل بیشتر است و تشعشعات تلفن همراه بالقوه سرطان زا هستند.

نماینده انحصاری جبرا در ایران با بیان اینکه آنچه بیشتر مردم نمی دانند آن است که راه حلهای عملی برای کاهش میزان آسیب رسانی این تشعشعات وجود دارد اضافه کرد: استفاده از هندزفری بلوتوث گوشی تلفن همراه به طور قطع یکی از این راه حلها خواهد بود.

وی گفت: با استفاده از هندزفری بلوتوث قدرت تشعشعات مضر هنگام مکالمه با تلفن همراه از حداکثر 2 وات به حداکثر 0025/0 وات (800 برابرکمتر) کاهش می یابد.

الیکائی از مصرف کنندگان هندزفری بی سیم (بلوتوث) خواست که از استفاده از هندزفری های بی نام و نشان، گمنام و یا کپی نام های تجاری معروف جدا خودداری کنند و گفت: این دستگاهها به دلیل فقدان استانداردهای لازم، صدمات جبران ناپذیری به سیستم شنوایی کاربر وارد می کند.

وی بهترین راه برای تشخیص این مسئله را توجه به گارانتی نمایندگی رسمی عنوان کرد که بصورت برچسب بر روی هر دستگاه قابل مشاهده است. همچنین باید دقت شود که هولوگرام به تنهایی نشان گارانتی یا اصل بودن کالا نیست.

به گزارش مهر، نتایج یک نظرسنجی انجام شده با حمایت شرکت جبرا، رهبر جهانی هندزفری نشان می دهد که با وجود خطرات بالقوه مردم اهمیت چندانی به وجود این تشعشعات در گوشی موبایل خود نمی دهند.

25 درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی هیچ اهمیتی به وجود تشعشعات در زندگی روزمره نمی دهند و 61 درصد نیز اهمیت کمی به این مسئله می دهند . البته پس از اینکه به این افراد گفته شد از نظر علمی ثابت شده استفاده از هندزفری عملا باعث کاهش چشمگیر اثرات زیان آور تشعشعات تلفن همراه به مغز می شود 53 درصد شرکت کنندگان اذعان داشتند که به زودی از یک هندزفری استفاده خواهند کرد.

در این باره معاون ارشد بخش موبایل شرکت جبرا نیز گفته است که مردم به خوبی از اثرات مضر تشعشعات ناشی از موبایل آگاهی دارند ولی نه به اندازه ای که مانع استفاده آنها از این دستگاه شود.

وی معتقد است که مردم از اینکه استفاده از هندزفری بی سیم (بلوتوث) باعث کاهش تشعشعات می شود بی اطلاع هستند و به همین دلیل جبرا محصولات متنوعی را به عنوان راهکاری برای مصرف کنندگانی که به این مسئله اهمیت می دهند تولید کرده و از این طریق در پی کاهش اثرات زیانبار تشعشعات منفی ساطع شده از گوشی های موبایل است.