حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: زمان زیادی به برگزاری پیکارهای کاراته قهرمانی مردان و زنان آسیا باقی نمانده است و در واقع باید گفت که کشور چین به زودی آوردگاه برترین‌های کاراته قاره کهن است که تیم ملی کشورمان نیز در آن حضور خواهد یافت.

برگزاری اردوهای آماده‌سازی صبا در اردبیل



وی ادامه داد: تیم ملی کاراته کشورمان در حال حاضر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی با جدیت در شهرهای مختلف برگزار می‌کند و در آن سه کاراته کای قمی نیز پا به پای سایر ملی پوشان برای حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا آماده می‌شوند.

حضور کاراته‌کاهای قمی در اوزان ۶۰ و ۷۵ تیم ملی بزرگسالان



رئیس هیئت کاراته استان قم ابراز داشت: تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اردوهای تدارکاتی خود برای مسابقات جهانی و آسیایی چین تشکیل می‌دهد که امیر مهدی‌زاده و سعید علی‌پور در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم و محمدهادی داودآبادی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم سه کاراته‌کار قمی حاضر در تیم ملی کاراته هستند.

پیکارهای چین در انتظار ملی پوشان ایرانی



وی یادآور شد: علاوه بر این سه کاراته‌کار، در این اردو سایر نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی زیر نظر مربیان خود با جدیت آماده حضوری موفق در مسابقات قهرمانی کاراته مردان آسیا در چین و همچنین پیکارهای جهانی این رشته می‌شوند.

قطعیت حضور مهدی‌زاده در تیم ملی



عابدی عنوان داشت: انتخاب امیر مهدی‌زاده در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم برای حضور در پیکارهای کاراته قهرمانی مردان آسیا قطعی شده است و از بین دو کاراته کای دیگر قمی حاضر در اردوی تیم ملی احتمالا باید شاهد حضور آن‌ها در بخش کومیته تیمی، تیم اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا باشیم.