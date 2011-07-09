تصاویر سه بعدی مشهد از طریق "وب" ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی جاوید صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این سیستم به زودی در پایتخت معنوی ایران راه اندازی می شود، افزود: این امر باعث تصویربرداری دوره ای از سطح شهر، کنترل تغییرات و امکانات تخصصی چون ممیزی املاک را فراهم می کند.

وی افزود: سیستم یکپارچه سازی شهرسازی در راستای کیفی سازی خدمات ساختمانی به شهروندان به طور سیستماتیک راه اندازی شده است.

جاوید در ادامه به تلاش های صورت گرفته برای شفاف سازی و افزایش رضایت مندی شهروندان تاکید کرد و اظهار داشت: در حال حاضر طرح جامع و تفضیلی شهر مراحل تهیه را می گذراند و بزرگترین سند برنامه ریزی شهری که وظیفه تمامی دستگاه ها و سازمان را در بحث شهری مشخص می کند در دست تهیه است.

وی افزود: متاسفانه تهیه سند برنامه ریزی شهری بین چهار تا پنج سال زمان می برد و دوره 15 تا 20 سال عمر برای آن در نظر گرفته شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، طولانی شدن مدت زمان تهیه طرح تفضیلی و بلاتکلیفی برخی از شهروندان در خصوص تعیین تکلیف ملک شان را باعث نارضایتی آنان دانست.

وی افزود: حدود 80 درصد از مراجعات مردمی به حوزه شهرسازی شهرداری مربوط است که طبق ضابطه کار آنان پیگیری می شود.

جاوید تصریح کرد: از 30هزار هکتار اراضی محدوده شهر مشهد حدود 30 درصد به معابر و کاربری های خدماتی اختصاص دارد و سایر اراضی نیز مسکونی و انتفاعی است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: براین اساس آن دسته از افراد که مراجعه آنان مربوط به اراضی خدماتی و معابراست، چون مربوط به کاربری های شهرسازی نیست و ما نمی توانیم پاسخگو باشیم، اغلب نارضایتی خواهند داشت.