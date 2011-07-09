5 نقطه حادثه خیز در جاده های تربت حیدریه ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد پورعلی صبح شنبه در جلسه تشریح عملکرد سه ماهه این اداره در حوزه عملیات راهداری گفت: علاوه بر این، اجرای 309 هزار متر مربع تسطیح و تنظیم شانه راه، 314 کیلومتر تنظیم شیب شیروانی، 9 کیلومتر اصلاح شیب شیروانی راه های حوزه استحفاظی از مهمترین فعالیت های انجام شده در جهت امنیت رانندگان و مسافران است.

وی افزود: از این حجم عملیات 147 هزار مترمربع تسطیح شانه، 98کیلومتر تنظیم شیب شیروانی، یک کیلومتر اصلاح شیب شیروانی و پنج مورد ساماندهی نقاط مستعد حادثه در راه های شریانی انجام شده است.

رئیس اداره راه و ترابری تربت حیدریه گفت: 120 متر مکعب ریزش برداری ، 28 هزار متر مکعب خاکریزی، 12 هزار مترمکعب خاکبرداری در زمین های خاکی و 90 مترمکعب لکه گیری در ترانشه ها نیز در این مدت انجام شده است.

پورعلی 395 کیلومتر ترمیم و تنظیم قنو، مرمت و احداث 13 دستگاه پل کوچک و 63 کیلومتر مرمت، تسطیح و شن ریزی راه های شنی را از دیگر اقدامات در سه ماهه نخست سال دانست.

وی افزود: تسطیح یک میلیون و 540هزار مترمربع از راه های بین شهری و روستایی و هفت هزار و 700 متر مکعب ماسه روبی و 30 هزار و 500 مترمربع تسطیح بستر پل دیگر اقدامات در این مدت بوده است.