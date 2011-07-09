همایش مفاخر ماهشهر نگرانی دلسوزان منطقه را برطرف می کند

سیف الله قنواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرماندار سابق ماهشهرکلید این همایش را زد و در جلسه ای از ریش سفیدان و بزرگان و تاثیرگذاران منطقه دعوت کرد و پیشنهاد برگزاری این همایش را داد و از این پیشنهاد استقبال شد.

وی افزود: جلسات بعدی تخصصی تر شد و برای هر گروه از نخبگان، یک مسئول گروه مشخص شد و جلسات با این مسئولین پیگیری و برگزار می شد، مقرر شد مسئول هر گروه افراد واجد شرایط گروه خود را شناسایی کند که در این ارتباط 13 گروه مشخص شده که در مدت تقریبا چهار ماه افراد شناسایی شده اند.



مسئول هماهنگی همایش تجلیل از مفاخر و نخبگان ماهشهر با بیان اینکه مسئولیت پیگیری و انجام مقدمات برگزاری این همایش بر عهده من گذاشته شده است، گفت: در جریان فراهم سازی مقدمات این همایش با افراد نخبه ای آشنا شدیم که موجب افتخار این شهر شده اند که چه بسا اگر برگزاری این همایش نبود اینگونه افراد شناسایی نمی شدند.



وی یادآور شد: البته نخبگان بسیاری هم هستند که به دلیل فروتنی و تواضع اقدام به ثبت نام نکرده اند که این دسته نیز شناسایی شده اند و نهایت تلاش برای متقاعد کردن این افراد نیز به کار گرفته می شود.



قنواتی تصریح کرد: نخبگانی نیز که از منطقه مهاجرت کرده‌اند، تلاش می‌کنیم خانواده‌ها و بستگانشان در همایش حضور پیدا کنند. همچنین ممکن است در این بین نیز افرادی از قلم افتاده باشند که نهایت تلاش برای شناسایی آنها صورت گرفته است.



وی در ادامه گفت: هدف اصلی این است که نخبگان این شهر شناسایی شوند و ثابت شود که این شهرستان، شهرستانی بزرگ، ارزشمند و مقدس است و به وسیله این فرهیختگان می توانیم به خوبی اثبات کنیم که شهرستان بزرگی داریم و به خود ببالیم.



مسئول هماهنگی همایش تجلیل از مفاخر و نخبگان ماهشهر اظهار داشت: با برگزاری این همایش نیز نگرانیهایی که در برخی مسئولان و دلسوزان فرهنگی در خصوص ناشناخته بودن نخبگان، مفاخر و فرهیختگان منطقه و بی‌توجهی به آنها وجود داشت برطرف می شود.