نبود فرهنگ اهداء عضو و فقدان بخش پیوند معضل بیماران نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از بیماران با شرایط خاص و با درد و رنج فراوان در جامعه زندگی می کنند که برای ادامه حیات و رهایی از مشکلات جسمی نیاز به گرفتن عضوی از اعضای بدن دارند که این تعداد ه رروز در حال افزایش و قرار گرفتن در لیست انتظار دریافت عضو است.

برای رفع مشکل بسیاری از بیماران نیازمند دریافت عضو و رهایی از مرگ، اهداء اعضای بدن افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند با موافقت خانواده آنها، می تواند سبب نجات جان بیماران نیازمند پیوند عضو شود، مواردی که نمونه های آن را در سالهای گذشته داشته ایم، ولی گسترش آن نیازمند اطلاع رسانی دقیق و فرهنگ سازی بیشتر بین مردم است.

آیا تبلیغ و اطلاع رسانی تنها مشکل اهدا عضو در استان خراسان شمالی است؟

مسئول واحد فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این استان مشکلات فراوانی برای موضوع اهداء عضو از جمله اقوام و فرهنگهای گوناگون، نگرشها و دیدگاه های متفاوت مردم نسبت به این موضوع وجود دارد که باید تبلیغات و فرهنگ سازی در این خصوص با ظرافت بیشتری صورت گیرد.

تنها پنج بیمار از 25 بیمار مرگ مغزی در خراسان شمالی به اهداء عضو رضایت دادند



مهری فرشاد اظهار داشت: در سال گذشته از 25 بیمار مرگ مغزی در استان تنها شش بیمار به اهداء عضو رضایت دادند که اهداء عضو فقط برای پنج بیمار انجام شد.



وی تصریح کرد: اکثر عضو بیماران عضو گیرنده بیماران کلیوی هستند که امکان این نوع عمل پیوند، در خراسان شمالی صورت می گیرد.



وی ادامه داد: چون در داخل این استان امکان پیوند کبد، قرنیه و پوست وجود ندارد عمل پیوند کبد، قرنیه و پوست در بخش پیوند بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان قائم(عج) مشهد از طریق انتشار فراخون و لیست انتظار بیماران انجام می شود.



وی همچنین تعداد بیماران مرگ مغزی در سه ماهه نخست سال جاری را شش بیمار اعلام کرد و گفت: تنها دو بیمار به اهداء عضو رضایت دادند ولی از لحاظ همودینامیک مورد خوبی برای اهداء عضو نبودند و فوت شدند.



فرشاد در خصوص اطلاعات خانواده های بیماران مرگ مغزی و فرهنگ اهداء عضو در خانواده های بیماران نیز گفت: متاسفانه خانواده های بیماران مرگ مغزی اطلاعات کمتری نسبت به مرگ مغزی و سطح هوشیاری بیمار دارند و تصور می کنند که مرگ مغزی همان "کما" است.



وی با بیان این که سطح هوشیاری بیماران مرگ مغزی نمره سه است، اظهار داشت: متاسفانه فرهنگ سازی در زمینه اهداء عضو در کشور و استان ما بسیار پایین است و با وجود راهنمایی های پرسنل بیمارستان، انتظار داریم رسانه ها و مطبوعات در این زمینه فرهنگ سازی داشته باشند.



وی درک تفاوت بین مرگ مغزی و کما برای مردم، اطلاع رسانی دقیق از چگونگی اهداء عضو و نجات جان چندین نفر که بسیاری از آنان جوانان و کودکان هستند بسیار مفید برای افزایش اهدا عضو می داند.



مردم درباره فرمهای اهدای عضو اطلاعاتی ندارند

مهرشاد صاحبی 24 ساله در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اولین باری است که از شما در مورد فرم اهداء عضو می شنوم و تاکنون هیچ اطلاعی در این زمینه نداشتم.



وی اظهار داشت: باید مسئولان اطلاع رسانی دقیقی در مورد پیوند اعضا انجام دهند تا شاید برخی از افراد تمایل خود را برای تکمیل فرم مربوطه اعلام کنند.



یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: تصور می کنم فرم اهدای عضو را باید از بیمارستانهای مشهد، تهران و سایر شهرهایی که امکانات و تجهیزات پیشرفته ای برای پیوند اعضاء دارند دریافت کرد.



مسئول واحد فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در این باره گفت: از سال 1387فرمهای اهدا عضو در استان توزیع شده اما بدلیل وابسته بودن خراسان شمالی از نظر تجهیزات پزشکی به خراسان رضوی این فرمها برای شناسایی و اقدام به مشهد ارسال می شود.



وی افزود: از سال 1387تاکنون هزار و 300 فرم و کارت اهدا عضو در استان خراسان شمالی توزیع و صادر شده که این موضوع نشان از تغییر فرهنگ و نگرش مردم این استان به اهدا عضو دارد.

دانش آموزان و دانشجویان در صدر دارندگان فرم اهداء اعضا



مسئول واحد فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی خراسان ادامه داد: شهروندان با دریافت فرم اهدای عضو می توانند رضایت خود را مبنی بر اهدای اعضا در صورت مرگ مغزی شدن اعلام کنند و افرادی که فرم اهدای عضو را پر کرده اند در صورتی که منصرف شوند، می توانند رضایت خود را پس بگیرند.



فرشاد اذعان کرد: بیشترین افرادی که فرم اهدای عضو بعد از مرگ مغزی را دریافت کرده اند دانشجویان و دانش آموزان هستند.



وی با اشاره به اینکه تنها آمار بیماران نیازمند به دریافت کلیه در این واحد وجود دارد افزود: تاکنون 136 نفر بیمار نیازمند به دریافت کلیه در استان شناسایی شده است.



فرشاد در پاسخ به این سوال که آمار سایر بیماران نیازمند به دریافت عضو این استان را از کجا باید دریافت کنیم گفت: به دلیل نبود تجهیزات کافی و مورد نیاز سایر بیماران برای معالجه و دریافت عضو به شهرهای دیگر از جمله مهد و تهران و حتی گرگان مراجعه می کنند و این موضوع یکی دیگر از مشکلات این استان است.

خرید کلیه به پول نیاز دارد



یک بیمار نیازمند به پیوند کلیه به خبرنگار مهر گفت: فکر نمی کنم انسان سالم بخواهد کلیه اش را اهدا کند، اگر هم کسی پیدا شود برای فروش کلیه پول می خواهد.



سیامک قربانزاده که 20 سال دارد اظهار داشت: پنج سال در انتظار دریافت کلیه هستم اما تاکنون خبری نشده اگر هم مواردی برای اهداء عضو بوده است اهداء کننده پول می خواهد که پدر و مادرم توانایی پرداخت مبلغ را ندارند.



وی اضافه کرد: هر هفته سه روز برای دیالیز خون، باید از روستا به شهر بیایم و با نارسایی ایجاد شده در کلیه ام امکان بهبودی آن وجود ندارد.



عیسی وحیدی یکی دیگر از بیماران نیازمند عضو نیز گفت: امکاناتی در بیمارستان شهر برای پیوند اعضا وجود ندارد و بیشتر افرادی که نیازمند پیوند اعضا هستند و توان مالی بهتری دارند به مشهد و تهران سفر کرده اند.



وی اذعان کرد: بهبود وضعیت بیماران پیوند اعضاء به نوع نگرش شهروندان در مورد پیوند عضو بستگی دارد و متأسفانه تاکنون اطلاع رسانی دقیقی در این مورد انجام نشده است.

سالانه بسیاری بیماران مرگ مغزی بدون استفاده از اعضا دفن می شوند



یک پزشک متخصص درباره عمل پیوند عضو به خبرنگار مهر گفت: پیوند اعضاء یکی از جدیدترین شیوه های درمانی است که برای بیماران لاعلاج و درمان ناپذیر به کار برده می شود هم اکنون پیوند اعضا در حال گسترش است و از دستاوردهای مهم علم پزشکی در دنیا محسوب می شود.

امیر حسین رفیقدوست که یک پزشک متخصص داخلی است اظهار داشت: امروزه غالب پیوندهای اعضاء از افراد مبتلا به مرگ مغزی گرفته می شود که در این وضعیت می توان از پانکراس، کبد، قلب، کلیه، قرنیه و ... آنها استفاده کرد.



وی تصریح کرد: سالانه تعداد زیادی از افراد مبتلا به مرگ مغزی بدون استفاده از اعضای آنها دفن می شوند و این در حالیست که تعداد زیادی از افراد در انتظار دریافت اعضای پیوندی هستند.



وی با اشاره به این که بسیاری از شهروندان تعریف درستی از مرگ مغزی را نمی دانند افزود: مرگ مغزی توقف پایدار و برگشت ناپذیر همه اعمال مغز است و در این وضعیت هیچگونه امیدی برای برگشت فعالیت مغز آسیب دیده وجود ندارد و فرد دچار مرگ مغزی هرگز قادر به زندگی دوباره نخواهد بود.

مردم از مرگ مغزی اطلاع دقیق ندارند



ابراهیم افشاری یکی از شهروندان نیز گفت: نداشتن اطلاعات از ماهیت مرگ مغزی سبب شده است والدین افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند تصور کنند بیمار آنها می تواند به زندگی باز گردد.



وی ادامه داد: سالانه تعدادی از هموطنان بر اثر حوادث مختلف دچار مرگ مغزی می شوند و امکان بازگشت آنها به زندگی عادی وجود ندارد اما به دلیل ممانعت والدین یا اعضای خانواده شان امکان پیوند اعضای آنها به بیماران وجود ندارد.

تجهیز و راه اندازی بخش پیوند اعضا در خراسان شمالی به بودجه نیاز دارد



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای پیوند اعضا باید ردیف بودجه ای خاص با هدف حمایت از انجام این قبیل عملهای جراحی بیماران نیازمند در نظر گرفته شود.

سید جواد پورنقی تصریح کرد: پیوند اعضاء اقدامی حیات بخش به مبتلایان نارسایی پیشرفته اعضاء است و موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود.

وی با اشاره به این که پنج میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و راه اندازی این بخش مورد نیاز است بیان کرد: امیدواریم با اختصاص به موقع اعتبارات بخش پیوند اعضاء راه اندازی شود.



