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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

به یاد دوست/

هنرمندی که در اوج جوانی آسمانی شد

هنرمندی که در اوج جوانی آسمانی شد

کامبیز روشن روان به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت موسیقیدان جوان، رضا حمزه ای یادداشتی را به خبرگزاری مهر ارسال کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز روش روان آهنگساز و موسیقیدان که هم اکنون در کانادا به سر می برد در این یادداشت چنین آورده است :  

شاگردی داشتم باهوش، منظم، خوش قریحه، با استعداد، متواضع و سخت کوش که پس از گذراندن دروس مختلف مربوط به آهنگسازی به زودی به جرگه آهنگسازان کشور پیوست و توانایی خود در ساخت آثار گوناگون موسیقی را به نمایش گذاشت. او که در زمره اولین سری شاگردان آهنگسازیم بود توانست در مدت کوتاهی استعداد و ذوق سرشار خود در موسیقی را نشان داده و در راه کمال هنری گام بردارد.

رضا حمزه ای را می گویم که چه در دوران فراگیری دروس و چه پس از آن همواره در کنارم بود از این رو بلوغ هنری اش را از نزدیک شاهد بودم. به قول استاد فقیدم حسین تهرانی "اول باید انسان بود و بعد هنرمند" خصلتی که در رضا حمزه ای به عینه مشاهده کردم و همواره آرزوی بزرگم بوده تا همه هنرمندان چنین باشند. همین موضوع باعث گردید تا رابطه معلم و شاگردی به دوستی و همدلی و همکاری تبدیل گردد. رضا از آن پس همواره در کنارم بود و یاورم، برای آماده سازی آثار برای ضبط استودیویی . چه روزها و شبها و گاه تا صبحدمان که در استودیو بودیم و او با شوق و هوشیاری تمام مراقب بود تا ضبط به بهترین شکل و با کیفیت مطلوب انجام شود. یادش گرامی

خوب به یاد دارم از سالها پیش به خاطر مشکلات زندگی، مشخص نبودن جایگاه موسیقی و موسیقیدان در کشور و درد مرموزی که هیچ گاه معلوم نشد چه بود رنج می کشید و هر چه زمان می گذشت درد و رنجش افزون می گشت. گویی تمام عوامل جمع شده اند تا این انسان هنرمند وارسته و دلبسته موسیقی را از پای درآورند به راستی که "در مسلخ عشق جز نکو را نکشند".

متاسفانه سال گذشته در هنگام عروجش ایران نبودم و اینک که سالروز پروازش است نیز همین طور. این یادداشت کوتاه به پاس دوستی و مهریست که به او داشته و دارم و ادای دینی که بر گردنم است. امید که پروردگار خالق هنر، زیبایی، عشق و موسیقی روحش را قرین رحمت، آمرزش و رستگاری نماید.

کد مطلب 1354708

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