مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نتیجه دیدار برابر چین به این بستگی دارد که تیم ملی چه انگیزه‎ای داشته باشد. به هرحال تیم ملی برای این بازی چند نفر از بازیکنان را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد یا اینکه نمی‎تواند به طور کامل از آنها استفاده کند. همین مسئله می‎تواند انگیزه بازیکنان و مربیان را تحت تاثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد: اگر با وجود این شرایط، انگیزه شکست دادن چین در تیم ملی وجود داشته باشد، می‎تواند کمک کننده باشد. در غیر این صورت اوضاع و اطمینان از کسب نتیجه کمی نگران کننده خواهد بود. درحالی که با همین بضاعتی که تیم ملی در اختیار دارد می‎توان به پیروزی در این بازی امیدوار بود.

مربی والیبال کشورمان که تجربه هدایت تیم ملی را هم دارد، تصریح کرد: به هر حال چین امروز همان چین سابق نیست. این تیم در حال حاضر حتی از ژاپن و کره‎جنوبی هم ضعیف تر است که در بازی‎های آسیایی پنجم شد. با این شرایط شانس پیروزی برای ما وجود دارد.

کارخانه با اشاره به تاکتیک‏های لازم برای نتیجه گیری تیم ملی والیبال در دیدار برابر چین خاطرنشان کرد: 60 درصد عامل تاثیرگذار در پیروزی مربوط به حمله است که مهمترین ویژگی والیبال ایران است. بازیکنان ما نباید در حمله کم بیاورند. از طرفی 30 تا 35 درصد عامل پیروزی بخش هم کسب امتیاز از خطاهای حریف است. پس بازیکنان باید چین را به قدری تحت فشارقرار دهند که منجر به افزایش درصد خطاهای این تیم شود و از آن امتیاز بگیرند.

وی ادامه داد: 5 تا 10 درصد از عوامل تاثیرگذار هم مربوط به سرویس و توپ گیری داخل میدان می‎شود. خوشبختانه سرویس‎های پرشی موجی از نقاط قوت خوب والیبال ایران و یکی از نقاط ضعف چین است. اگر به این مسائل توجه شود، شرایط برای پیروزی مهیا خواهد بود.

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند تاکید کرد: با همه اینها دیدار برابر چین سخت است و همان عامل انگیزه تاثیرگذارترین فاکتور برای تعیین نتیجه می‎تواند باشد. به هر حال چینی‏ها طی چند دوره در لیگ جهانی شرکت داشتند. آنها برای حضور دوباره در این رقابت‏ها انگیزه خواهند داشت اما طبیعی است که انگیزه ما خیلی بیشتر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و چین در چارچوب مسابقات انتخابی لیگ جهانی 2012 دوشنبه در شانگهای برگزار می‏شود. برنده این بازی باید به مصاف مصر برود و تیم بازنده هم حذف خواهد شد.