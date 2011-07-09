واریز درآمد پارک خودرو به خزانه سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد

سرهنگ حمید رضاجعفری در گفتگو با مهر اظهار داشت: قانون جدید راهنمایی و رانندگی پس از 40 سال تغییر کرده است، که در این ارتباط مشکلاتی در اجرای قانون مشاهده می‌شود که از جمله آن وازیر درآمد ناشی از پارک حاشیه‌ای به حساب خزانه و برگشت آن به سرمایه‌گذار پس از طی مراحلی است که سبب کاهش رغبت حضور بخش خصوصی می‌شود.

وی تصریح کرد: در این راستا و به ‌منظور به‌ روز کردن قانون راهنمایی و رانندگی در حدود هشت سال برای بررسی جوانب این قانون جدید زمان سپری شد.

جعفری همچنین پنج ساله شدن معاینه فنی برای خودروها را از دیگر مشکلات در متن صریح قانون راهنمایی و رانندگی و سیاست گذاری‌های صورت گرفته برای اجرایی فاکتورهای قانونی مطرح کرد.

وی وجود شورای حل اختلاف در صدور قبوض ناشی از تخلفات را از مشکلات قانون گذشته عنوان کرد و گفت: در این راستا و پس از صدور قبض راننده خاطی می‌توانست با مراجعه به شورای حل اختلاف از تخفیفاتی برخوردار شود که این امر به ‌نوعی سبب کمرنگ شدن وجه صدور قبوض از سوی راهنمایی و رانندگی شد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: در این راستا و در قانون جدید با حضور یک قاضی برای بررسی اینگونه شکایت‌ها، این مشکل برطرف شده است.