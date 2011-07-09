حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه یکی از زمینه های فساد در جامعه غیر شفاف بودن است، افزود: حساب و کتاب های کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی باید شفاف باشد این امر خود بخش اعظمی از فساد را کنترل می کند بدون اینکه بگیر و ببندی در کار باشد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه حساب مالی دولتی باید با برنامه، ثبت و ضبط دقیق و با مقررات باشد، اظهارداشت: سال گذشته بیش از 60 تا 70 هزار معامله بزرگ دولتی فقط در کشور انجام شده است.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کنترل این میزان مناقصه، مزایده و معامله دولتی به روش سنتی مشکل است، گفت: یک شبکه با پهنای باند بسیار وسیع و یک نرم افزار بسیار قوی تهیه و به تمامی دستگاه های دولتی ابلاغ شده است.



آغاز بکار سامانه ملی مناقصه و مزایده از اول مرداد ماه سال جاری در کشور



وی عنوان کرد: در حال حاضر پنج هزار کاربر در دستگاه های دولتی به این شبکه متصل هستند و از اول مرداد ماه سال جاری انتقال اطلاعات بدون شبکه رایانه ای سامانه ملی مناقصه و مزایده دیگر چیزی پذیرفته نمی شود.



پور محمدی با اشاره به اینکه این سامانه عملا بسترهای فساد را کنترل می کند، افزود: این فرآیند در بخش خصوصی نیز انجام خواهد شد.



وی در ادامه به قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: با تصویب این قانون یک فضای جدی تر حمایت از اقتصاد خصوصی در کشورایجاد می شود.



رئیس سازمان بازرسی کل کشوردر پاسخ به سئوالی مبنی براینکه ادغام چند وزارتخانه مقوله بحث برانگیز اخیر بین دولت و مجلس بود، نظر سازمان بازرسی در خصوص ادغام چیست، افزود: امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است که ادارات و دستگاه ها باید وظایف خود را با قوت انجام دهند اما متاسفانه این ادغام های سریع و تند می تواند در روند کارها رکود ایجاد کند.

وی محتوای ادغام ها را بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: دستگاه های اجرایی باید کوچک تر، ستادها قوی تر، تخصصی تر، حرفه ای تر باشند و به کارهای حاکمیتی بپردازند.



پور محمدی هدایت، نظارت و راهبری، کنترل و مراقبت عمومی را از وظایف دولت دانست و افزود: اگر خود دولت رقیب فعالان صنعت، اقتصاد، تجارت، راه، مسکن و شهرسازی شود چون رقیب بزرگی است هر رقیب دیگری را به زمین می زند از سوی دیگر راندمان بخش دولتی پائین است عملا پول زیادی پرداخت می شود ولی راندمان مطلوبی ندارد.



وی تاکید کرد: هرچه قدر دولت بزرگ باشد به ضرر آحاد مردم، توسعه و اقتصاد کشور است.



سازمان بازرسی در انتخابات دخالتی ندارد



رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه هنوز چندین ماه تا انتخابات مجلس نهم باقی مانده است اما برخی افراد بصورت غیر رسمی تبلیغات خود را آغاز کردند در این بین حتی ممکن است بیت المال هم اتلاف شود رویکرد سازمان بازرسی در این زمینه چیست، افزود: این سازمان درامر انتخابات دخالتی ندارد.



وی با اعلام اینکه تبلیغات غیررسمی منع قانونی ندارد، اظهار داشت: هزینه بیت المال حتی هزینه شخصی یا هزینه دیگران قبل از فصل انتخابات اشکال دارد، هزینه بیت المال خلاف آشکار قانونی و حتی اختلاس محسوب می شود.



پور محمدی ادامه داد: بررسی موضوع یارانه ها، اشتغال و عملکرد مالی دستگاه ها با اولویت شناسایی گلوگاه های مهم و عمق بخشیدن به اثر بخشی ها را از سیاست های سازمان بازرسی در سال جاری عنوان کرد و افزود: علاوه بر بازرسی های منظم عادی، بخشی از بازرسی های این سازمان هر سال متناسب با برنامه های فوق العاده انجام می شود.



وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مقام معظم رهبری در ششم تیرماه امسال در جمع مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی به دو مقوله " اقتدار و اعتماد عمومی " به عنوان دو رکن اصلی مورد نیاز قوه قضائیه اشاره داشتند، چقدر این راهبرد در جهت گیری ها، برنامه ریزی ها بصورت جدی، دقیق و معنا دار در سازمان بازرسی پیگیری می شود، افزود: اقتدار به قدرت قانونی و مشروع گفته می شود.



حرف بازرسی باید حرف آخر کشور باشد



رئیس سازمان بازرسی کل کشوربا تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید طبق قانون عمل کند، اظهارداشت: بکارگیری قاضی با صلاحیت، عادل، کارشناس و دلسوز سبب اقتدار این قوه می شود در سازمان بازرسی هم باید این روند دنبال شود یعنی حرف بازرسی باید حرف آخر کشور باشد.



وی همچنین بهترین اعتماد سازی را عدالت دانست و افزود: بازرسی با صمیمیت، صداقت و قاطعیت وظایف خود را در سطح کشور انجام می دهد.



پور محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه سامانه بانکی کشور حرکتی با برنامه، شفافیت در فعالیت ها و توجه به بازده ای را باید مورد توجه قرار دهد، اظهارداشت: تحول در نظام پولی و مالی باید با برنامه و انضباط باشد.



وی همچنین با اشاره به اینکه آفات نظام پولی بی انضباطی است، یادآورشد:عملی ترین و کاربردی ترین ابزار انضباط شفافیت است.



