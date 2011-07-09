یکپارچگی مسلمانان سدی در برای فتنه دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبران دینی و مسئولان و نمایندگان امور حج در نشست‌های تخصصی، درباره حج، اتحاد، همدلی و راه‌حل‌های جمعی برای دستیابی به وحدت، بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان این همایش شرکت کنندگان طی بیانیه ای بر حفظ وحدت امت اسلامی تأکید کردند و همه مسلمانان را به تأسی به مشترکات خود از جمله قرآن کریم، سنت پیامبر اسلام، اهل بیت (ع) و مبانی فقهی، دعوت کرده و خواستار حفظ وحدت در برابر اختلاف‌افکنی‌های دشمنان شدند.

حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این همایش گفت: حج، کانون وحدت امت اسلامی است.

وی افزود: همه مسلمانان با تأسی به مشترکات خود از جمله قرآن کریم، سنت پیامبر اسلام، اهل بیت (ع) و مبانی فقهی، باید وحدت خود را در برابر اختلاف‌افکنی‌های دشمنان حفظ کنند.

راویل عین‌الدین رئیس شورای مسلمانان روسیه نیز در این همایش با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهور روسیه به مسائل مسلمانان این کشور گفت: خوشبختانه سهمیه حج مسلمانان روسیه در سال‌های اخیر افزایش یافته است و امسال هم بیش از 20 هزار نفر از مناطق مختلف این کشور عازم حج تمتع خواهند شد.

همزمان با برگزاری همایش بین‌المللی حج و امت اسلامی در شهر قازان مرکز جمهوری تاتارستان، یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و روسیه به امضای نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس شورای مسلمانان روسیه رسید.

برگزاری کارگاه تخصصی- آموزشی با حضور رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران به منظور انتقال تجربیات موفق کشورمان به مقامات و نمایندگان امور حج سایر کشورها از دیگر برنامه‌های این همایش بود.