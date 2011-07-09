کلنگ احداث یک واحد تولیدی در ایوان به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان ایلام گفت: همزمان با هفته صنعت و معدن کلنگ احداث یک واحد بزرگ تولیدی با حضور معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و مدیر کل هماهنگی دفتر امور استانها وزارت صنایع و معادن در شهرک صنعتی ایوان بر زمین زده شده است.

نادر رضایی منش گفت: این واحد بزرگ تولیدی با 60 میلیارد ریال سرمایه ثابت و 4.4 میلیون یورو تسهیلات ارزی در شهرک صنعتی ایوان احداث خواهد شد.

وی افزود: شرکت تعاونی شماره 2451 در زمینه تولید سولفات پتاسیم و اسید کلریدریک فعالیت می کند.

این مسئول اظهار داشت: با بهره بر داری از این طرح برای 65 نفر از جوانان بیکار استان فرصت شغلی ایجاد می شود.