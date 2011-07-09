  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

کلنگ احداث یک واحد تولیدی در ایوان به زمین زده شد

ایوان - خبرگزاری مهر: کلنگ احداث یک واحدتولیدی در شهرک صنعتی ایوان با حضور مسئولان استان ایلام بر زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان ایلام گفت: همزمان با هفته صنعت و معدن کلنگ احداث یک واحد بزرگ تولیدی با حضور معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و مدیر کل هماهنگی دفتر امور استانها وزارت صنایع و معادن در شهرک صنعتی ایوان بر زمین زده شده است.

نادر رضایی منش گفت: این واحد بزرگ تولیدی با 60 میلیارد ریال سرمایه ثابت و 4.4 میلیون یورو تسهیلات ارزی در شهرک صنعتی ایوان احداث خواهد شد.

وی افزود: شرکت تعاونی شماره 2451 در زمینه تولید سولفات پتاسیم و اسید کلریدریک فعالیت می کند.

این مسئول اظهار داشت: با بهره بر داری از این طرح برای 65 نفر از جوانان بیکار استان فرصت شغلی ایجاد می شود. 

کد مطلب 1354765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها