تاکید مسئولان پیکان بر اعزام آبرومندانه تیم والیبال/ با ترکیب ناقص نرویم، بهتر است

پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه پیکان برای حضور در رقابتهای قهرمانی باشگاههای آسیا نمیتواند ترکیبی کاملی در اختیار داشته باشد، اظهارداشت: کل بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی قرار دادیم و قرار شد با ترکیبی از14 - 13 بازیکن باقی مانده در مسابقات شرکت کنیم اما هر یک از آنها هم به دلایل شخصی یا خروج از کشور مشکل دارند.
وی با اشاره به اینکه قرار بود سعید معروف پاسور اول پیکان در رقابتهای باشگاههای آسیا باشد، خاطرنشان کرد: روی حضور این بازیکن در ترکیب تیم خیلی حساب کرده بودیم اما او هم عذرخواهی کرد. چارهای جز پذیرفتن این موضوع هم نداشتیم چون نمیتوانیم بازیکنی را به زور در ترکیب تیم داشته باشیم.
سرمربی تیم والیبال پیکان با بیان اینکه حضوردر رقابتهای باشگاههای آسیا به هرشکل و در هر شرایطی ارزش ندارد، یادآور شد: مدیریت باشگاه هم بر اعزام آبرومندانه تیم تاکید دارد. به هر حال پیکان 6 دوره متوالی قهرمان آسیا بوده است و نباید امسال زنگ تفریح دیگر تیمها باشد. به خصوص اینکه انگیزه حضور در رقابتهای باشگاههای جهان باعث قدرت بیشتر تیمها و انگیزه آنها شده است.
اکبری ادامه داد: در شرایطی که نمایندگان کشورهایی مانند ژاپن، کرهجنوبی و چین پس از سالها غیبت و به کسب سهمیه جهانی در مسابقات باشگاههای آسیا شرکت میکنند، پیکان هم نباید هدفی جز کسب این سهمیه داشته باشد. در حالی که با توجه به شرایط موجود برای حضور پرقدرت مشکل داریم.
وی ضمن بیان اینکه همزمانی رقابتهای باشگاههای آسیا و تیم ملی در انتخابی لیگ جهانی برای این تیم دردسرساز شده است، تصریح کرد: در واقع عقب انداختن زمان برگزاری رقابتهای باشگاههای آسیا باعث این مشکل شده است. در واقع در این بین کسی مقصر نیست و ما بنا به عرق ملی آنچه از دستمان بر میآید را انجام دادیم و کل بازیکنان را در اختیار تیم ملی قرار دادیم.
سرمربی تیم والیبال با اشاره به دیدار روز دوشنبه تیمهای ملی ایران و چین گفت: امیدواریم تیم ملی کشورمان در این دیدار پیروز شود اما در صورت باخت تیم ملی میتوانیم چند بازیکن خود را به خدمت بگیریم. البته در آن صورت هم مشکل تهیه بلیت خواهیم داشت. به هرحال اگر قرار باشد در رقابتهای باشگاههای آسیا شرکت کنیم باید هفته آینده راهی اندونزی شویم.
پیمان اکبری تاکید کرد: اگر قرار باشد ترکیب ناقصی داشته باشیم، نرویم بهتر است. در هر صورت مدیریت باشگاه در مورد حضور پیکان در مسابقات باشگاههای آسیا یا انصراف از این رقابتها تصمیم گیری خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال باشگاههای آسیا اول تا 9 مردادماه به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد. پیکان در گروه B این رقابتها با نمایندگان قطر، قزاقستان، ترکمنستان، تایلند و میانمار همگروه است.
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