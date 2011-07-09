مدرسه شهید ایرانمنش در کرمان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی با اشاره به این مطلب که اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت طرح های عمرانی هستند گفت: کار ساخت مدرسه نیمه ساز شهرک شهید ایرانمنش طی سال جاری به پایان می رسد.

بهنام سعیدی در شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمان که برای نخستین بار در یک مدرسه دو شیفته در شهرک شهید ایرانمنش تشکیل شده بود گفت: با تشکیل این شورا در مدارس اعضا از نزدیک با مشکلات مدارس آشنا می شوند.

سعیدی اظهار داشت بازدید میدانی مدیران از مدارس و آشنایی آنها با مشکلات مدرسه باعث می شود تا تدبیری مناسب برای حل مشکل چاره اندیشیده شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمان در بازدید از مدرسه نیمه تمام واقع در شهرک شهید ایرانمنش که با همت یک خیر مدرسه ساز احداث شده و بدلیل مشکلات مالی نیمه تمام مانده است گفت: با تخصیص دویست میلیون تومان اعتبار این مدرسه به اتمام می رسد.

بهنام سعیدی با اشاره به طرح دولت در یک شیفته کردن مدارس ابراز داشت: با بهره برداری از این مدرسه که جنب یک مدرسه دو شیفته است گامی دیگر در راستای تک شیفته کردن مدارس برداشته می شود.

سعیدی ادامه داد با تکمیل این پروژه 24 کلاسه که در دو طبقه احداث شده است 580 دانش آموز دختر و پسر از مشکلات حضور در شیفت دوم رها می شوند.

فرماندار کرمان با بیان این مطلب که مشکلات مدارس باید اولویت بندی شود تصریح کرد: شاخص اصلی در اولویت بندی باید ارتقاء کیفیت آموزش باشد.

بهنام سعیدی کمک به سیستم خنک کننده این مدرسه را یکی دیگر از دست آوردهای تشکیل شورای آموزش و پرورش در این مدرسه برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم با ادامه این روند در راستای حل مشکلات دیگر مدارس نیز کمک کنیم.

لازم به ذکر است ساخت مدرسه خیریه شهرک شهید ایرانمنش از سال 84 آغاز شده است که مدت زیادی است به علت مشکلات مالی به حالت نیمه تمام مانده است.